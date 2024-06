Samsung, nuovi monitor Odyssey OLED, Smart M8 e ViewFinity

Pubblicità

Samsung Electronics ha presentato i nuovi monitor Odyssey OLED, Smart Monitor e ViewFinity.

La gamma Odyssey promette un’esperienza OLED “di livello superiore” e nuove funzionalità AI con Odyssey OLED G8; la gamma Smart Monitor è indicata come in grado di esaltare funzionalità dedicate all’intrattenimento e le potenzialità AI grazie al nuovo Smart Monitor M8; la gamma ViewFinity migliora la connettività ed è indicata come ideale per creare una postazione di lavoro efficiente.

OLED Odyssey G8 e Odyssey OLED G6

Odyssey OLED G8 è il primo monitor OLED piatto da 32” di Samsung con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) e un formato 16:9. Ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta gray-to-gray (GtG) di 0,03 ms (per gameplay fluido e reattivo).

L’Odyssey OLED G6 (899 € su Amazon) è un monitor da 27” con risoluzione QHD (2560 x 1440), che supporta un formato 16:9. La frequenza di aggiornamento è di 360 Hz e il tempo di risposta GtG di 0,03 ms.

Odyssey OLED G8 è il primo monitor da gioco del produttore potenziato dall’AI. Il processore NQ8 AI Gen3, lo stesso utilizzato da Samsung per il suo TV 2024 8K, consente di aumentare la risoluzione dei contenuti fino a quasi 4K quando si utilizza Samsung Gaming Hub e le app Smart TV native del monitor per ottenere una maggiore risoluzione durante il gaming e l’intrattenimento.

Entrambi i modelli vantano OLED Safeguard+, una tecnologia proprietaria di protezione dal burn-in. Questa tecnologia previene il burn-in grazie all’applicazione di un tubo di calore ad impulsi al monitor. Il Dynamic Cooling System fa evaporare e condensare un liquido refrigerante per diffondere il calore in modo più efficace rispetto al vecchio metodo dei fogli di grafite, prevenendo il burn-in grazie alla riduzione della temperatura. Il monitor rileva anche le immagini statiche, come i loghi e le barre delle applicazioni, riducendo automaticamente la loro luminosità per fornire un ulteriore strumento di prevenzione del burn-in.

Odyssey OLED G8 e OLED G6 vantano una luminosità di 250 nits (Tip.), mentre FreeSync Premium Pro garantisce la sincronizzazione tra la GPU e il pannello del display per eliminare l’instabilità, il lag dello schermo e lo screen tearing.

Entrambi i monitor sono caratterizzati da un design metallico sottile che conferisce loro un’identità distinta, mentre Core Lighting+ esalta il target di riferimento (intrattenimento e gioco) con un’illuminazione ambientale che si sincronizza con lo schermo. Non mana la possibilità di regolare l’altezza e supporto per inclinazione e rotazione.

Smart Monitor M8, AI e “audio cristallino”

La rinnovata gamma di Smart Monitor include M8 (modello M80D), M7 (modello M70D) e M5 (modello M50D).

Lo Smart Monitor M8 da 32” 4K UHD (601,90 euro su Amazon) offre funzionalità AI grazie al processore NQM. L’upscaling AI consente di portare i contenuti a bassa risoluzione a quasi 4K e l’Active Voice Amplifier Pro utilizza l’AI per analizzare i rumori di fondo nell’ambiente e ottimizzare i dialoghi. Sull’M8 è disponibile 360 Audio Mode, che si abbina a Galaxy Buds per creare un ambiente sonoro “coinvolgente”. La SlimFit Camera integrata consente di effettuare videochiamate attraverso le applicazioni mobili con Samsung Dex.

Una novità per l’intera serie di Smart Monitor è il Workout Tracker, che si abbina a Galaxy Watch per consentire di visualizzare sullo schermo i dati sulla salute in tempo reale, anche durante lo streaming di contenuti. La funzionalità è indicata come in grado di facilitare il monitoraggio degli obiettivi di allenamento e può contribuire a rendere più piacevole l’attività fisica.

App Smart TV e Samsung TV Plus consentono di accedere a una serie servizi di streaming e di contenuti live, senza dover avviare un PC o connettersi ad altri dispositivi.

M7 è disponibile nei formati 32” e 43” con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), una luminosità di 300 nits (tip.), una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un tempo di risposta da grigio a grigio (GtG) di 4ms. L’M5 è disponibile nei formati 27” e 32”, con risoluzione FHD (1920 x 1080), una luminosità di 250 nits (tip.), una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un tempo di risposta GtG di 4ms.

Serie ViewFinity

La più recente gamma ViewFinity, pensata per i creativi e i professionisti, comprende i monitor ViewFinity S8 (modelli S80UD e S80D), ViewFinity S7 (modello S70D) e ViewFinity S6 (modelli S60UD e S60D).

Il produttore riferisce che i nuovi monitor ViewFinity 2024 sono realizzati con una percentuale minima del 10% di plastica riciclata e senza l’utilizzo di spray chimici per gli elementi in plastica. La scatola, inoltre, è stata realizzata con colla anziché con le graffette per facilitarne lo smaltimento.

Grazie all’Easy Setup Stand, il montaggio avviene con un clic e non richiede l’uso di attrezzi o viti, rendendo semplice l’installazione.

Ogni monitor ViewFinity 2024 supporta HDR10 e la visualizzazione di 1 miliardo di colori; integra anche le funzioni Intelligent Eye Care certificate dal TÜV-Rheinland per alleviare l’affaticamento degli occhi durante periodi di lavoro prolungati.

ViewFinity S8 (S80UD e S80D) offre schermi da 27” e 32”, ciascuno con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), frequenza di aggiornamento di 60Hz e luminosità di 350 nits (tipica). Sono inoltre dotati di un hub USB per facilitar ela connettività e di un supporto regolabile in altezza. Il modello S80UD include un KVM switch per facilitare la connessione e la commutazione tra due diversi dispositivi di ingresso, nonché una porta USB-C che consente di ricaricare i dispositivi con una potenza fino a 90W.

ViewFinity S7(S70D) è disponibile nelle varianti da 27” e 32”, ciascuna con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160), una luminosità di 350 nits (Typ.) e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. ViewFinity S6 (S60UD e S60D) è disponibile nelle opzioni da 24”, 27” e 32”, ciascuna con risoluzione QHD (2560 x 1440), frequenza di aggiornamento di 100Hz e luminosità di 350 nits (tipica), con hub USB e supporto regolabile in altezza. Il modello S60UD include anche uno switch KVM integrato e una porta USB-C (ricarica fino a 90W).

I prezzi di listino variano dai 259€ dello Smart M50D da 27″, fino ai 1299€ del’Odyssey OLED DG8 da 32″.