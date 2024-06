Epson ML-32000JQ, ultima evoluzione della gamma Monna Lisa per la stampa su tessuto

Pubblicità

Epson è presente ad ITM, a Istanbul, in Turchia, dal 4 all’ 8 giugno, per mostrare al mercato tessile locale – uno dei più importanti a livello internazionale – come l’efficienza e la tecnologia dei propri prodotti rappresenta per i brand una reale opportunità di innovazione per lo sviluppo di creazioni e prodotti inediti, unici e originali.

In occasione di ITM 2024 Epson presente presso il suo stand ML-32000JQ, ultima evoluzione della gamma Monna Lisa che permette di stampare sui tessuti jacquard e valorizzare con il colore i motivi decorativi intrecciati nel tessuto.

ML-32000 rappresenta si caratterizza per un sistema di riconoscimento ad alta precisione che rileva la posizione e la forma esatta dei motivi; integrato con il software della stampante, ML-32000JQ è in grado di assegnare a ogni area e linea il colore desiderato, effettuando eventuali correzioni richieste dalle diverse tipologie di tessuto e adeguando così, con precisione, la stampa dei disegni in perfetto allineamento con le aree prodotte tramite la tecnica dello jacquard.

Come Monna Lisa ML-32000, anche la nuova stampante per tessuti jacquard è dotata di 32 testine di stampa Epson PrecisionCore e 8 colori disponibili in quattro famiglie di inchiostri Epson Genesta (Acidi, Reattivi, Dispersi e Pigmenti), per la migliore qualità su ogni specifico tipo di tessuto, dai naturali a quelli artificiali e sintetici, per arrivare alle più innovative fibre vegetali, come ad esempio il cocco o il banano.

Il produttore sottolinea che l’estrema flessibilità consente di rispondere rapidamente e in maniera puntuale alle richieste di molteplici mercati, promettendo “un livello di valore e prestazioni senza eguali al più ampio spettro possibile di clienti”.

Dal punto di vista tecnico, Monna Lisa ML-32000JQ vanta 32 teste di stampa, risoluzione fino a 1200 dpi, larghezza fino a 340cm. Tutti gli inchiostri sono certificati ECO PASSPORT per soddisfare gli standard riconosciuti a livello mondiale per la stampa tessile ecologica. L’inchiostro degassato confezionato sottovuoto è disponibile in cartucce di inchiostro ad alta capacità da 10 litri sostituibili a caldo per una produzione ininterrotta.