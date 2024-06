Ulefone Armor 26 Ultra, smartphone 5G che diventa walkie-talkie

Pubblicità

Ecco uno smartphone davvero speciale: Ulefone Armor 26 Ultra è un telefono di ultima generazione, con 5G e resistente a tutto, che ha la capacità di trasformarsi in un potente walkie-talkie grazie all’antenna removibile. Prima di parlarvene meglio, sappiate che al momento lo trovate in offerta lampo.

Il punto forte come dicevamo è la possibilità di avvitare l’antenna in dotazione e trasformarlo in un vero e proprio walkie-talkie. Supporta lo standard DMR e si può connettere alle varie frequenze sia su banda UHF che su VHF, con la possibilità quindi di comunicare con un altro Ulefone Armor 26 Ultra oltre che gli altri walkie-talkie fino a una distanza di 30 chilometri.

Questo significa poterlo usare per comunicare anche dove non c’è campo, come ad esempio durante una escursione in montagna, oppure in caso di emergenza.

Per il resto del tempo invece, svitata l’antenna, è uno smartphone come gli altri, ma piuttosto interessante perché ad esempio è un modello di tipo rugged, quindi capace di resistere ad urti, cadute ed immersioni in acqua senza bisogno di una custodia.

Incorpora poi una batteria da ben 15.600 mAh che si ricarica via USB-C molto rapidamente con il caricatore da 120 Watt in dotazione.

Ottimo anche per quanto riguarda le fotocamere: sul retro ne monta diverse, di cui la principale da 200 MP, mentre frontalmente ne troviamo una da 50 MP. E supporta anche la visione notturna.

Lo schermo invece è un LCD IPS da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ a 2.460 x 1.080 pixel, 396 ppi e frequenza di 120 Hz.

Con Android 13, misura circa 18 x 8 x 2,5 centimetri, pesa intorno ai 600 grammi, supporta le reti 5G, c’è la radio FM che funziona senza antenna, e il modulo NFC.

Per quanto riguarda infine le altre principali specifiche tecniche, è alimentato da un processore octa-core MediaTek Dimensity 8020 con GPU ARM Mali-G77 MC9, 12 GB di RAM e 512 GB di capacità, espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 645 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 24% andando a spendere intorno ai 489 €.

