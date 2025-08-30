Samsung Odyssey G7 ridefinisce il gaming con maxi schermi e 3D

In occasione della Gamescom 2025 Samsung presenta i nuovi monitor Odyssey G7 da 37 e 40 pollici, arricchendo così l’offerta nel segmento dei monitor gaming di grandi dimensioni, già composta dai modelli da 32 e 43 pollici. Con questa mossa il produttore punta a schermi sempre più immersivi, per unire risoluzione potenziata, refresh rate elevati e funzioni dedicate all’esperienza videoludica.

I monitor Samsung Odyssey G7 offrono risoluzione in 4K UHD per il formato 37’’ (16:9) e risoluzione 5K (5120×2160) per il modello da 40’’ ultrawide (21:9), entrambe pensate per garantire massima immersione sia nel gioco sia nei contenuti multimediali. Tra le funzionalità avanzate spiccano l’HDR10+ Gaming, la certificazione VESA DisplayHDR 600, il supporto FreeSync Premium Pro, la tecnologia CoreSync per la sincronizzazione dei colori della retroilluminazione e la possibilità di gestire più sorgenti contemporaneamente con Picture-by-Picture e Picture-in-Picture. Completano la dotazione la connettività versatile (DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1), l’Auto Source Switch+ per il riconoscimento immediato dei dispositivi collegati e un design ergonomico completamente regolabile.

3D e nuove partnership

Alla fiera di Colonia, i visitatori possono testare i nuovi monitor giocando a titoli come Genshin Impact e scoprire l’espansione dell’ecosistema Odyssey 3D, con effetti 3D senza occhiali e nuove collaborazioni con importanti sviluppatori. In particolare, Samsung punta a migliorare ulteriormente le prestazioni e a portare effetti 3D ottimizzati su giochi come Stellar Blade e MONGIL: STAR DIVE.

Samsung sta rafforzando il proprio ecosistema di gioco 3D grazie a nuove collaborazioni e a contenuti esclusivi creati appositamente per il monitor Odyssey 3D (modello G90XF), che permette di immergersi in esperienze di gioco tridimensionali senza bisogno di occhiali.

I nuovi Odyssey G7 saranno disponibili in Europa da settembre, ampliando ulteriormente le possibilità di scelta per gli appassionati di videogiochi più esigenti.