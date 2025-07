Samsung porta per la prima volta il QD-OLED su uno Smart Monitor

Samsung esporta la tecnologia QD-OLED al mondo degli smart monitor. Il primo dispositivo a ricevere questa tecnologia, molto usata nel mono delle TV cui garantisce pensata per offrire neri profondi, colori brillanti e un contrasto più marcato, il lo Smart Monitor M9, siglato M90SF di cui abbiamo già detto lo scorso inverno ma che oggi arriva anche in Italia.

M9: tecnologia QD-OLED e intelligenza artificiale per immagini e suono

Il pannello QD-OLED del nuovo Smart Monitor M9 offre una risoluzione 4K con luminosità tipica di 250 nit e picco di 400 nit, supporta una frequenza di aggiornamento variabile fino a 165 Hz e vanta certificazioni VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC, per immagini precise, profonde e reattive in ogni contesto. Non manca un trattamento Glare-Free che riduce i riflessi, utile soprattutto in ambienti molto illuminati.

Sul fronte software entrano in gioco le funzioni AI integrate, tra cui AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro e Active Voice Amplifier Pro. Questi sistemi lavorano insieme per adattare in tempo reale la resa visiva e audio in base al tipo di contenuto e all’ambiente, regolando contrasto, nitidezza e voce in modo dinamico.

Per prevenire il rischio di burn-in, Samsung ha integrato nel monitor M9 il sistema OLED Safeguard+, che utilizza un controllo termico avanzato con tubi di calore oscillanti e liquido refrigerante, capaci di dissipare il calore cinque volte più rapidamente rispetto ai tradizionali fogli in grafite. L’intelligenza artificiale analizza costantemente la temperatura della superficie e riduce la luminosità in modo selettivo, riconoscendo elementi statici come loghi o taskbar per proteggerli, attivando anche uno screensaver automatico dopo 10 minuti di inattività.

Pensato anche per chi cerca un monitor da gaming, il M9 integra il Samsung Gaming Hub (quindi via libera al cloud gaming senza console), una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempo di risposta di 0,03 ms e supporto a NVIDIA G-SYNC.

Design, colori certificati e accesso diretto allo streaming

Samsung ha puntato su un design minimal in metallo, con linee sottili e look moderno. Ma dietro l’apparenza c’è anche molta sostanza: lo Smart Monitor M9 è Pantone Validated, con riproduzione fedele di oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità di incarnato. È una caratteristica che può fare la differenza per chi lavora con foto e video, o per chi semplicemente cerca fedeltà nelle immagini.

Non manca la componente smart: accesso diretto ai principali servizi di streaming, integrazione con Samsung TV Plus e naturalmente compatibilità con SmartThings per la gestione della casa connessa.

Il prezzo di listino è di 1699 €

M8 e M7: le alternative accessibili ma sempre smart

Insieme all’M9, arrivano anche le nuove versioni dei modelli M8 (M80F) e M7 (M70F), sempre con schermo da 32″ e risoluzione 4K UHD. Qui il pannello è di tipo VA — una soluzione collaudata per offrire buon contrasto e colori vividi — ma anche in questi modelli c’è un’attenzione particolare all’integrazione software.

Troviamo infatti gli strumenti AI per la ricerca intelligente dei contenuti, come Click to Search, il sistema operativo Tizen OS Home con suggerimenti personalizzati, e la possibilità di usare Microsoft 365 senza bisogno di un PC.

Funzioni come Multi Control e Multi View permettono poi di gestire più dispositivi o più contenuti sullo stesso schermo, affiancando ad esempio una videocall a un documento di lavoro o a un video in streaming.

Disponibilità e supporto nel tempo

Tutti e tre i modelli — M9, M8 e M7 — sono già disponibili in Italia. Un punto interessante riguarda gli aggiornamenti: Samsung garantisce fino a sette anni di update per One UI Tizen, un impegno non scontato che dà maggiore solidità all’investimento e assicura compatibilità e funzioni aggiornate nel lungo periodo.