Samsung OLED TV 65 pollici a 1.196€ invece di 2.499€

Amazon propone uno dei suoi televisori Samsung OLED più completi a un prezzo decisamente più accessibile del solito: il modello QE65S85D da 65 pollici è disponibile a 1.196€ invece di 2.499€

Si tratta di un pannello 4K OLED progettato per offrire un buon equilibrio tra qualità d’immagine, funzionalità smart e prestazioni audio, con il supporto delle tecnologie più recenti sviluppate dall’azienda.

Un OLED con neri profondi e immagini ben definite

Il display integrato in questo modello sfrutta la tecnologia Quantum HDR di Samsung per garantire una resa accurata dei neri e un’ottima gestione dei contrasti. Il processore Neural Quantum 4K, introdotto sulle linee più recenti, lavora in tempo reale sull’upscaling e sulla regolazione dinamica delle scene. Il risultato è un’immagine ben definita, con una buona resa anche in ambienti luminosi. Il design sottile, con cornici ridotte, segue l’approccio estetico minimale tipico dei modelli di fascia alta Samsung.

Funzioni smart e sistema audio curato

Il sistema operativo Tizen consente l’accesso diretto a tutte le principali piattaforme di streaming, con supporto ai comandi vocali tramite Alexa, Google Assistant e Bixby. L’audio è gestito dal sistema OTS Lite e dalla compatibilità con Dolby Atmos, soluzioni pensate da Samsung per offrire una scena sonora più ampia e direzionale, pur mantenendo un profilo integrato e discreto. Anche la dotazione per il gaming è completa, grazie a HDMI 2.1, refresh rate a 120Hz e supporto FreeSync Premium.

Un prezzo più competitivo per una proposta completa

Con un prezzo di listino pari a 2.499€, il QE65S85D si colloca tra i modelli OLED pensati da Samsung per chi cerca un’esperienza di visione avanzata senza dover passare ai top di gamma assoluti. L’offerta attuale, che lo propone a 1.196€ su Amazon, lo rende un’alternativa interessante anche per chi sta valutando il passaggio a un OLED di grande formato.