Il tablet Teclast P30T con mouse, penna e tastiera è in sconto

State cercando un tablet secondario da mettere in mano a tutta la famiglia? magari per le ricerche scolastiche dei bambini, oppure per seguire le videoricette in cucina, per accedere alle mail di lavoro, accedere ai social e tutte quelle altre attività quotidiane che possono trovare beneficio nel più ampio schermo di un dispositivo come questo? allora valutate l’acquisto del Teclast P30T attualmente in offerta.

Usa un display IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1.280 x 800 pixel per una buona leggibilità e gira su Android 14 perciò è compatibile con le app più recenti, comprese quelle AR e VR di cui è indicato il pieno supporto nella scheda tecnica.

Ad alimentarlo c’è il processore Unisoc T606 octa-core a 2.0 GHz affiancato dalla GPU Mali-G57 e da 4 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è da 128 GB ma è espandibile fino a 3 TB tramite microSD.

C’è poi il supporto al Wi-Fi 6 dual band (2.4 e 5.0 GHz) e al Bluetooth 5.4, oltre a una porta USB-C che permette la ricarica rapida della batteria da 6.000 mAh. L’audio stereo è affidato a due altoparlanti, mentre il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 5 MP con flash LED, utile per la scansione dei documenti, e una fotocamera frontale da 2 MP, adatta alle videochiamate.

Sottile appena 7,8 mm e con un peso contenuto di 440 grammi, a renderlo ancora più attraente il fatto che è venduto con una serie sterminata di accessori.

La dotazione infatti include:

– tastiera e mouse senza fili;

– adattatore USB-C OTG;

– stilo per disegnare;

– pellicola protettiva;

– cover con copertina ripiegabile che funge anche da supporto;

– stand separato;

– cuffiette;

– cover privacy per la fotocamera;

– caricatore e cavo.

nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno agli 81 €.

