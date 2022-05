Samsung prepara un telefono con display a scomparsa?

Samsung sta preparando versioni aggiornate dei Galaxy Z Fold ma circolano indiscrezioni secondo le quali l’azienda avrebbe in cantiere anche uno smartphone con display scorrevole.

Ross Young, analista specializzato in display, ha pubblicato una serie di tweet indicando possibili form factor di futuri smartphone di Samsung. A quanto pare sono due gli stili che l’azienda starebbe prendendo in considerazione: il primo prevede la possibilità di “espandere” il display dal lato destro, il secondo prevede la possibilità di espandere il display dal lato superiore.

Rollable demo from Samsung Display pic.twitter.com/bZxn4KYklM — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Rollable demo from Samsung Display pic.twitter.com/dupOspnqok — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Un filmato su YouTube mostra come potrebbe funzionare il sistema e indica anche il presunto nome in codice di questo form factor: “Diamond”.

Idee di questo tipo non sono nuove e in passato sono emersi simili form factor di OPPO e anche da Apple; quest’ultima nel 2017 ha brevettato un display che si srotola come un papiro, quello che appare come un dispositivo elettronico con uno schermo OLED flessibile e retrattile all’interno di un case concavo, elemento che potrebbe indicare che l’azienda è alla ricerca di form factor alternativi per futuri iPhone e iPad.