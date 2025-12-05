Samsung svela senza volerlo Galaxy S26

Non è certamente mistero che Samsung stia preparando il lancio della nuova serie di smartphone di punta, Galaxy S26. Il produttore dovrebbe presentarla all’inizio del prossimo anno, anche se le prime immagini sono già emerse tramite fonti affidabili. Come spesso accade i leak pre lancio sono sempre più precisi e concordanti, ma questa volta i render del nuovo top di gamma arrivano direttamente, seppur involontariamente, da Samsung.

Le nuove immagini, infatti, si trovano addirittura all’interno del software One UI 8.5 di Samsung. In questa versione del sistema sono stati individuati alcuni render che ritraggono i modelli della famiglia Galaxy S26: il primo mostra uno smartphone contrassegnato dai nomi in codice M1 e M2, il secondo un dispositivo identificato come M3. In base a precedenti indiscrezioni, M1 e M2 corrispondono ai Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus, mentre il codice M3 rimanda al Galaxy S26 Ultra.

Le nuove immagini del Galaxy S26

Il render, pubblicati da Android Authority, dei Galaxy S26/S26 Plus risulta sostanzialmente in linea con le immagini trapelate in passato, pubblicate dal leaker da Steve “OnLeaks” Hemmerstoffer, con un modulo fotografico posteriore a isola che ospita tre fotocamere disposte in verticale. Anche il render del Galaxy S26 Ultra conferma quanto già visto nelle precedenti fughe di notizie: tre fotocamere posteriori allineate verticalmente all’interno dell’isola principale, affiancate da altri due sensori posizionati di lato. Nel complesso, quindi, i nuovi render rafforzano il quadro stilistico già delineato per l’intera serie S26.

Negli ultimi giorni non è questo l’unico indizio emerso sui nuovi flagship: nel codice di One UI 8.5 compaiono riferimenti a “Super Fast Wireless Charging” e “Super Fast Charging 3.0”, suggerendo un possibile incremento delle velocità di ricarica cablata e/o wireless sui prossimi smartphone. Effettivamente, si tratta di una caratteristica che i fan del brand richiedono a gran voce: l’attuale linea, infatti, non sembra essere al passo con gli standard di altri brand appartenenti alla stessa fascia di prezzo.

Va comunque ricordato che queste informazioni derivano dall’analisi di una versione in sviluppo del software: alcune funzioni individuate in questa fase potrebbero non arrivare mai nella versione finale destinata al pubblico.