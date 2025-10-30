Con Samsung tri-fold i pieghevoli prendono un’altra piega

Dopo anni di foldable era ormai nell’aria il passo successivo: Samsung ha tolto i veli al suo primo smartphone tri-fold, un dispositivo pieghevole che promette di ridefinire i confini tra telefono e tablet. Al momento si tratta di un prototipo, che è stato mostrato pubblicamente durante l’APEC CEO Summitmn di Gyeongju, in Corea del Sud, attirando ovviamente attenzione di analisti e media.

Durante l’evento il terminale non si poteva toccare con mano né provare personalmente, ciò nonostante ha attirato l’attenzione di tutti. Al momento, il colosso sud coreano ha presentato il dispositivo dietro una teca trasparente, mostrando due unità fisiche: una aperta e una chiusa, accompagnate da un’animazione che illustrava il complesso sistema di piegatura.

A differenza del Galaxy Z Fold7 e degli altri modelli a doppio pannello, il nuovo tri-fold dispone di due cerniere che permettono di ripiegare il display in tre sezioni.

Doppia piegatura interna

Samsung ha adottato una configurazione con doppia piegatura interna, una scelta diversa da quella di Huawei, che con il suo Mate XT preferisce un design “a Z” con una cerniera interna e una esterna. Questo accorgimento dovrebbe offrire una migliore protezione per lo schermo flessibile e al tempo stesso mantenere accessibile il display esterno.

Quando chiuso, il dispositivo presenta un display frontale da circa 6,5 pollici, molto simile ai pieghevoli Galaxy oggi sul mercato. Una volta aperto completamente, la superficie visiva dello schermo si estende fino a circa 10 pollici, trasformando di fatto lo smartphone in un tablet compatto ideale per la produttività o l’intrattenimento.

Secondo le informazioni trapelate, lo spessore complessivo sarebbe di circa 4,2 mm in posizione aperta e tra 1,2 e 1,5 cm da chiuso, con pieghe visibili appena percettibili grazie ai progressi recenti nei materiali flessibili.

Il telefono, che potrebbe arrivare sul mercato con il nome Galaxy G Fold, dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno in mercati selezionati come Corea del Sud e Cina. Il prezzo previsto supera i tre milioni di won (circa 1.800€), con una produzione iniziale stimata tra 50.000 e 100.000 unità.

Un dispositivo di nicchia

Più che un prodotto di massa, questo modello sembra pensato per consolidare la leadership tecnologica di Samsung nel settore dei dispositivi pieghevoli. In un comunicato ufficiale, Samsung ha affermato di impegnarsi a sviluppare costantemente tecnologie all’avanguardia, compresi i nuovi formati pensati per l’era dell’intelligenza artificiale mobile, con l’obiettivo di offrire esperienze d’uso sempre più evolute.

L’azienda ha aggiunto che la recente dimostrazione rappresenta il frutto dei suoi continui investimenti in ricerca e sviluppo e che il dispositivo sarà reso disponibile al pubblico entro la fine dell’anno. Se i tempi verranno rispettati, il primo smartphone tri-fold di Samsung potrebbe arrivare nelle mani dei consumatori già nelle prossime settimane, segnando l’inizio di una nuova generazione di dispositivi flessibili.

Anche Apple prepara il suo primo iPhone pieghevole che dovrebbe vedere la luce nel 2026 o più probabilmente nel 2027.