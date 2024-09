Huawei svelerà un terminale epocale poco dopo iPhone 16

Pubblicità

Il 9 settembre, data di presentazione di iPhone 16 (e non solo), è ormai dietro l’angolo: ad attendere la presentazione non solo il pubblico di appassionati, ma anche i concorrenti, in primis Huawei, che si sta preparando a lanciare nuovi prodotti durante un evento che si terrà poche ore dopo il keynote di Apple.

Richard Yu, capo del gruppo Consumer di Huawei, ha annunciato su Weibo che il 10 settembre verrà svelato un “prodotto epocale” che ha richiesto cinque anni di lavoro e investimenti.

Secondo una fonte vicina ai piani dell’azienda, Huawei prevede di presentare il primo smartphone commerciale al mondo con doppia piega. Ad affiancare questo prodotto rivoluzionario potrebbe esserci anche il lancio di un nuovo veicolo elettrico Aito, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali su quest’ultimo.

La data del 10 settembre è certamente una scelta coraggiosa, segnale che il colosso cinese non teme i prodotti Apple e che, al contrario, vuole proprio andare a stuzzicare il principale concorrente. In Cina, Huawei ha superato Apple tra i primi cinque produttori di smartphone nel secondo trimestre dell’anno, riconquistando la sua quota nel mercato premium con la serie Mate 60, alimentata da un nuovo chip che ha ridotto il gap tecnologico con la concorrenza, di cui invece hanno sofferto i precedenti modelli.

Per tornare alla presentazione dei prodotti Huawei, Yu è stato avvistato con il nuovo dispositivo, indicato come “trifold”, il cui principale vantaggio sarebbe la possibilità di avere uno schermo grande, simile a un tablet, all’interno delle dimensioni di uno smartphone standard.

Huawei, insieme ad altri produttori cinesi come Honor Device Co. e Xiaomi Corp., ha già sviluppato alcuni dei telefoni pieghevoli più sottili, anche se fino ad oggi il mercato sembra essersi limitato ad una sola piega. Questo prossimo dispositivo con doppia piega potrebbe fare da apripista per un nuovo filone di dispositivi pieghevoli.

Tutto quello che Apple presenterà il 9 settembre tra iPhone 16, Apple Watch in plastica e AirPods in questo articolo di macitynet