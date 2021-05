Samsung vuole farvi arrivare preparati allo switch off TV

Samsung lancia l’iniziativa “Rinnova il TV”, per aiutare gli utenti a farsi trovare preparati all’arrivo dello switch off. L’iniziativa prevede il ritiro gratuito e una supervalutazione del proprio usato acquistando un modello Samsung a partire dalla gamma 2020, pronto ovviamente per il nuovo segnale digitale.

Da notare, che potranno accedere all’iniziativa, non solo i proprietari di TV Samsung vecchie, ma anche i possessori di altri brand, così da adeguarsi per tempo allo switch-off.

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’impegno dell’azienda per creare una cultura condivisa sull’avanzamento tecnologico e l’innovazione, così da informare lo spettatore della necessità di adeguarsi ad una nuova tecnologia, soprattutto in vista dello switch off che avrà inizio a settembre 2021.

Così commenta commenta Adrian Graf, Head of Marketing Audio Video Samsung Electronics Italia:

Per noi è sempre stato fondamentale anticipare il cambiamento, mettendo il consumatore al centro e offrendogli una varietà di prodotti che gli permettessero di vivere in totale libertà le proprie passioni. Quello che vogliamo comunicare con questa iniziativa, soprattutto in vista degli Europei e delle Olimpiadi, è che non è necessario attendere l’inizio dello switch-off per cambiare il TV, ma lo si può fare anche prima, con grandi vantaggi. Per adeguarsi indubbiamente al passaggio, ma anche e soprattutto per rivoluzionare il proprio modo di usufruire dei contenuti

Grazie alla promo “Rinnova il TV”, fino al 25 luglio 2021, per tutti coloro che acquisteranno un nuovo TV a marchio Samsung a partire dalla gamma 2020, sarà previsto il ritiro dell’usato anche di TV appartenenti alle marche LG e Sony e un rimborso fino a 1.969 euro, previa registrazione del nuovo acquisto su Samsung.com.

Per tutte le novità che riguardano lo switch off, il link di riferimento è direttamente questo. Per quanto concerne il mondo Samsung, invece, potete recarvi direttamente a questo indirizzo.