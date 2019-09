Sandisk e WD mostrano a IFA le unità MyPassport per Mac, la chiavetta di memoria per iPhone e iPad e altro

In occasione di IFA 2019, l’esposizione internazionale tecnologica che si tiene a Berlino, Western Digital ha presentato le ultime novità a partire dalla linea di soluzioni per il gaming WD_Black, e altri prodotti a marchio WD e SanDisk.

Per gli utenti Apple sono state presentate le rinnovate unità portatili a marchio WD My Passport per Mac e anche quelle della serie WD My Passport per PC Windows. La nota gamma ora offre gli hard drive portatili da 5TB più sottili all’interno del portfolio di dispositivi a marchio WD con spessore pari a solo 19.15 mm. Il design si adatta al palmo di una mano.

L’unità My Passport è disponibile in nuovi colori tra cui nero, blu e rosso, mentre l’unità My Passport per Mac è disponibile nella sola colorazione blu notte. L’unità My Passport è formattata per Windows 10 e presenta un connettore USB 3.0 compatibile con USB 2.0. Invece l’unità My Passport per computer Apple è formattata per Mac e ha un connettore USB-C per fornire un archivio plug-and-play pronto all’uso.

Ad IFA è inoltre possibile vedere un altro prodotto a marchio SanDisk: iXpand Wireless Charger di cui abbiamo già parlato in occasione dell’annuncio, primo caricatore wireless capace di eseguire il backup automatico in locale. Il nuovo dispositivo permette agli utenti di iPhone o Android compatibili con la tecnologia Qi di eseguire il backup in locale delle foto, dei contatti e degli altri dati dell’utente, mentre stanno ricaricando il proprio smartphone.

Per quanto riguarda il brand SanDisk, con la tecnologia NVMe di nuova generazione, l’azienda presenta la scheda di memoria indicata come “la più veloce di sempre”, SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B. La scheda è indicata come progettata per fotografi e operatori video.

La velocità è fino a tre volte superiore rispetto alle prestazioni degli attuali formati di scheda; consente di registrare video RAW 6K e sarà disponibile alla fine di quest’anno. È stata presentata anche la scheda di memoria SanDisk Extreme PRO SD UHS-I da 1TB – anche questa indicata come “la più veloce al mondo”. Con disponibilità attesa per la fine di settembre, questa scheda SD è ideale per riprese video UHD 4K e fotografie con scatto multiplo.

Per quanti sono alla ricerca di un un modo veloce per aggiungere spazio di archiviazione al loro iPhone e liberare spazio per salvare ancora più foto e video, SanDisk offre la nuova iXpand Flash Drive Go. Entrambi i prodotti sono già disponibili in vari paesi.

La gamma di prodotti WD_Black per il gaming è indicata come progettata per i videogiocatori che si trovano nella condizione di dover scegliere quale gioco, magari tra i loro favoriti, sacrificare quando raggiungono il limite massimo di capacità per lo storage della loro console.

Tra le cinque nuove soluzioni per il gaming presentate a IFA 2019 c’è anche l’SSD WD_Black P50 Game Drive, prima unità di gioco presente sul mercato ad essere dotata di una interfaccia USB ad altissima velocità (20GB/s).

L’SSD WD_Black P50 Game Drive sarà disponibile entro la fine di quest’anno. La gamma di prodotti include le due unità per Xbox, WD_Black P10 Game Drive for Xbox One (già disponibile) e WD_Black D10 Game Drive for Xbox One (che sarà disponibile entro la fine di questo mese). Queste due unità includono un abbonamento di prova gratuita a Xbox Game Pass Ultimate.

Tutti gli articoli dedicati a IFA 2019 sono disponibili a partire da questa pagina di Macitynet.