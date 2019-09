A IFA 2019 c’è il disco super-sottile da 5 TB di Western Digital

In occasione dell’edizione 2019 di IFA, Western Digital ha presentato le nuove unità portatili a marchio WD My Passport e My Passport for Mac con capacità da 5 TB. La peculiarità? Sono le più sottili tra i dischi a marchio WD attualmente in produzione.

Hanno infatti uno spessore pari a solo 19,15 millimetri e le dimensioni sono tali da farlo stare praticamente sul palmo di una mano pur avendo spazio per archiviare, organizzare e condividere un enorme quantità di foto, video, musica e documenti.

L’unità include il software WD Discovery che consente l’accesso a diverse funzionalità e software aggiuntivi quali WD Security, cioè il sistema di protezione con password e crittografia hardware AES a 256-bit, ma anche la funzione di importazione di contenuti dai social media e dai servizi di cloud storage come Facebook, Dropbox e Google Drive, oltre a WD Drive Utilities.

Questa nuova unità My Passport è disponibile in diversi colori tra cui nero, blu e rosso, mentre l’unità My Passport per Mac è disponibile nella sola colorazione blu notte. L’unità My Passport è formattata per Windows 10 e presenta un connettore USB 3.0 compatibile con USB 2.0 mentre l’unità My Passport per Mac è formattata per macOS Mojave e ha un connettore USB-C per fornire un archivio plug-and-play pronto all’uso.

Queste unità slim sono già disponibili a partire da 89,99 euro per la versione da 1 TB sul Western Digital Online Store e Best Buy e saranno disponibili presso altri rivenditori entro la fine dell’autunno.