Adidas e Zound svelano cuffie e auricolari per sport e tempo libero a IFA 2019

Il mercato dei dispositivi audio è decisamente affollato ma caratteristiche e funzioni delle nuove cuffie Adidas RPT-01 e degli auricolari FWD-01 fanno distinguere questi due accessori in mostra a IFA 2019 dalla sterminata offerta di mercato.

Innanzitutto una precisazione: cuffie e auricolari Adidas sono il frutto della collaborazione tra Adidas e Zound, società di Stoccolma specializzata in dispositivi audio: il mondo intero conosce il marchio Adidas, ma anche se il nome Zound può non dire molto agli utenti finali, occorre ricordare che si tratta della stessa società che ha sviluppato la tecnologia audio di cuffie, auricolari e speaker commercializzati con grande successo in tutto il mondo dai marchi Marshall e Urbanears.

Sia le cuffie Adidas RPT-01 che gli auricolari Adidas FWD-01 si differenziamo per un look sportivo e anche per gli speciali materiali impiegati per la costruzione: in entrambi i casi si tratta di tessuto tecnico intrecciato molto resistente e piacevole al tatto. Materiali, look e design che richiamano molto da vicino le più recenti scarpe da ginnastica del noto marchio. L’anima sportiva è evidente ma questi due accessori sono pensati anche per accompagnare l’utente nella vita e nelle attività di tutti i giorni, riposo e relax inclusi.

Cuffie Adidas RPT-01

Il telaio super resistente e flessibile permette di torcerle e ruotarle a piacere. Sia il tessuto che riveste i padiglioni auricolari che l’archetto interno che poggia sulla testa possono essere rimossi e lavati in lavatrice per poter utilizzare le cuffie assiduamente. Sono infatti pensate e progettate per l’utilizzo in palestra durante gli allenamenti e in generale per l’impiego in interni.

Come gli auricolari anche le cuffie sono certificate IPX4, quindi resistenti al sudore. Il tasto posizionato sul padiglione sinistro può essere programmato dall’utente assegnando la funzione desiderata tramite l’app abbinata.

Auricolari Adidas FWD-01

Sono progettati in modo particolare per gli appassionati di corsa: offrono fino a 16 ore di autonomia con ricarica rapida tramite USB-C. Questi auricolari Bluetooth con laccio corto, anti groviglio e comandi a portata di mano facili da usare, sono muniti di gommini interni intercambiabili per adattarsi meglio all’orecchio dell’utente.

Per rimanere meglio in posizione durante sport e allenamenti sono dotati anche di alette, anche queste incluse nella confezione in tre diverse misure. La resistenza ad acqua e sudore è assicurata dalla certificazione IPX4. Quando non sono utilizzate si possono comunque portare intorno al collo grazie all’aggancio magnetico.

Prime impressioni

In un primo rapido giro di prova a IFA 2019 abbiamo ascoltato le cuffie Adidas RPT-01 e siamo rimasti molto colpiti dall’eccezionale qualità audio erogata, con tonalità ben separate e bassi molto robusti ma non invasivi. Doti che sicuramente invogliano l’ascolto con queste cuffie non solo nelle sessioni di sport ma anche nel tempo libero. In un articolo successivo parleremo più estesamente degli auricolari Adidas FWD-01 di cui Macitynet proporrà la recensione completa.

Prezzi e disponibilità

Sia le cuffie Adidas RPT-01 al prezzo ufficiale di 139,99 euro che gli auricolari Adidas FWD-01 al prezzo di 129,99 euro saranno disponibili a partire dal 25 settembre. Entrambi sono già indicati su Amazon (qui le cuffie e da qui gli auricolari) a prezzi leggermente superiori ma con prenotazione al prezzo minimo garantito.

Tutti gli articoli dedicati a IFA 2019 sono disponibili a partire da questa pagina di Macitynet.