SanDisk iXpand Wireless Charger ricarica iPhone e fa il backup tutto in uno

Ogni giorno gli utenti si preoccupano di ricaricare lo smartphone, meno invece quelli che periodicamente ricordano (o semplicemente non hanno voglia) di effettuare un backup dei dati importanti: ora queste due operazioni fondamentali sono eseguite insieme da SanDisk iXpand Wireless Charger, evoluzione del precedente modello che abbiamo recensito.

Questa base di ricarica può essere utilizzata con tutti gli smartphone con tecnologia Qi, quindi da iPhone X in poi, inclusi numerosi terminali Android. La potenza massima erogata è di 10W così assicura la ricarica wireless veloce: per garantire la massima sicurezza di funzionamento è dotato di rilevamento di oggetti estranei, protezione contro i sovraccarichi e anche di caricamento adattivo.

È anche possibile lasciare lo smartphone nella sua cover senza rimuoverla, a patto che abbia uno spessore massimo di 3mm. Ma la vera differenza e il punto di forza di SanDisk iXpand Wireless Charger rispetto alla moltitudine di basi di ricarica wireless Qi in circolazione è la funzione che effettua il backup automatico i tutti i contenuti più importanti memorizzati nel nostro terminale.

La procedura di backup inizia non appena l’utente appoggia il telefono sulla base per la ricarica: non occorre fare nulla. Con capacità di memoria di 128GB e anche 256GB lo spazio abbonda per copiare fotografie alla risoluzione originale, video e anche i contatti.

Non solo: il dispositivo crea profili multipli di backup, in questo modo una sola base di ricarica SanDisk iXpand Wireless Charger può essere condivisa tra tutti i membri della famiglia per ricaricare e creare backup di più dispositivi. Ricordiamo che per sfruttare le funzioni di backup automatico di questa base di ricarica occorre installare l’app iXpand Wireless Charger disponibile per iOS 10 e anche per Android 5.0 o superiori.

SanDisk iXpand Wireless Charger è già disponibile su Amazon al prezzo di 114,99 euro per il modello da 128GB e in sconto a 160,99 euro per quello da 256GB.