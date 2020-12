Satechi USB-C Magnetic Wireless Charging Cable carica gli iPhone 12 e 11 come MagSafe

Satechi ha annunciato il nuovo USB-C Magnetic Wireless Charging Cable, nuovo caricatore wireless per gli iPhone 12. Peculiarità di questo prodotto è il funzionamento con i magneti integrati sul retro dei vari iPhone 12, alla stregua di quanto è possibile fare con l’alimentatore MagSafe di Apple.

Il cavo in questione (qui i dettagli) funziona con la connessione magnetica degli iPhone 12 ma non è tipo MagSafe e può ricaricare gli iPhone con una potenza fino a 7,5W, alla stregua di altri caricabatteria conformi allo standard QI.

Benché non supporti la velocità di ricarica che è possibile ottenere con l’alimentatore MagSafe di Apple, l’accessorio di Satechi è ad ogni modo comodo perché si allinea al volo con iPhone 12 o iPhone 12 Pro; un piccolo dischetto circolare permette la ricarica che è di minori dimensioni rispetto a caricabatteria Qi wireless che non dispongono della guida magnetica.

Il Magnetic Wireless Charging Cable è disponibile nella colorazione “space gray” e il cavo è lungo circa 1,5m, abbastanza lungo per consentire gli usi più disparati, anche quando la presa di corrente non è vicina o a portata di mano. Si può collegare ad un qualsiasi alimentatore USB-C (non incluso). Un “Magnetic Sticker” rende il caricabatterie compatibile anche con i vari iPhone 11; questo sticker è richiesto anche per l’uso con gli iPhone 12 collocati in custodie che non integrano i magnetici per la ricarica MagSafe.

L’accessorio USB-C Magnetic Wireless Charging Cable può essere pre-ordinato sul sito di Satechi al costo di 29,99$ (circa 24,00 euro). Il Magnetic Sticker è venduto a parte per 9,99$ (circa 12,00 euro). Chi pre-ordina ora l’accessorio fino al 16 dicembre può avere uno sconto del 20% usando il codice promozionale “MAGNET”. Gli altri prodotti Satechi sono disponibili anche su Amazon.