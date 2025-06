La Danimarca dice addio a Microsoft Office e Windows

Caroline Stage, Ministro della digitalizzazione danese, ha annunciato che il governo della Danimarca comincerà ad abbandonare Microsoft Office per passare a LibreOffice. La scelta a quanto pare è dovuta non solo perché il software open source è ritenuto migliore, ma anche perché il governo sta cercando di mettere in atto la “sovranità digitale”, strategia dell’Unione che mira a garantire mercati digitali equi e aperti, impedendo ai cosiddetti “gatekeeper” di favorire loro prodotti e servizi.

L’idea è di sostituire Microsoft Office 365 con LibreOffice sulla metà dei computer del ministero, un piano che prevede la completa sostituzione entro la fine dell’anno. Non si tratta di sostituire solo Office ma negli uffici passare gradualmente anche ai sistemi operativi Linux al posto di Windows.

Scelte simili sono state già adottate dalle amministrazioni municipali di Copenaghen e Aarhus che hanno già eliminato i servizi cloud di Microsoft. Oltre ai vantaggi indicati in termini di protezione dei dati, riduzione dei costi e l’impossibilità di interrompere servizi in caso di tensioni, l’impressione è che la scelta sia politica.

In questo modo la Danimarca si tutela maggiormente e risponde alle crescenti pressioni e minacce del Presidente USA Donald Trump che ha dichiarato di volere assumere il controllo della Groenlandia, territorio appartenente al Regno di Danimarca.

In ogni caso passare in toto a soluzioni come LibreOffice, Linux e cloud europei non sarà semplicissimo e non tutti sono convinti della fattibilità di un completo distacco da Microsoft. Esperienze simili in Germania si sono rivelate in alcuni casi non fattibili o più problematiche del previsto

Nel 2017 la città di Monaco di Baviera aveva deciso di tornare a Windows dopo aver sperimentato per alcuni anni l’uso di Linux; poi nel 2020 altro cambio, con il ritorno a Linux, considerata una vittoria dai sostenitori del software libero, che indicano tale scelta come migliore dal punto di vista economico, politico e in termini di trasparenza amministrativa. La suite di produttività LibreOffice è disponibile anche in Italiano e include gli strumenti Writer, Calc, Impress, Draw, Base, Math e Charts.

