Pensi di salvare il tuo dispositivo ma questi Antivirus sono molto pericolosi: rimuovili rapidamente

Alcuni sono una vera insidia per i device, è bene saperlo così da correre subito ai ripari: la notizia che sta preoccupando tutti

Ormai il mondo del web ha tantissime insidie, sebbene abbia facilitato la stragrande maggioranza delle operazioni quotidiane, nasconde anche pericoli piuttosto elevati. L’ultimo riguarda proprio gli antivirus, sistemi che vengono installati sui propri dispositivi per proteggerli da eventuali minacce.

Così accade che si sia convinti che installando un determinato antivirus si stia di fatto proteggendo il proprio dispositivo, ma in realtà lo si sta esponendo a una minaccia molto più grossa, motivo per cui bisogna provvedere a rimuoverlo immediatamente.

Antivirus pericolosi, nuove truffe sfruttano i sistemi di protezione

E’ noto come le truffe online stiamo aumentando a dismisura e spesso capita che sfruttino anche nomi di applicazioni famose. E’ il caso di quest’ultima frode che riguarda un noto antivirus per PC e smartphone. La scoperta è stata fatta dai ricercatori di cybersicurezza di Fox-IT, che hanno subito comunicato come avviene questo nuovo inganno.

Tutti conoscono l’antivirus McAfee Security, che ad oggi è sicuramente tra i più utilizzati per proteggere i propri dispositivi. La nuova truffa sfrutta proprio la notorietà di questo sistema, invitando a scaricare un’App che alla fine porta con se il pericoloso virus Vultur. La truffa si attiva con un smishing, ovvero il phishing attraverso SMS.

La vittima riceve un SMS in cui si parla di una transazione sospetta sul proprio conto corrente, le si chiede di telefonare a un numero per bloccare l’operazione, l’utente al telefono poi, invita la persona a scaricare l’antivirus per proteggere i propri dispositivi da eventuali rischi. L’utente è invitato a cliccare su un link per scaricare questo sistema di sicurezza ed è qui che inizia “l’infezione” del dispositivo attraverso il virus Vultur, che infetta i sistemi operativi Android.

Le vittime non sanno che stanno scaricando l’ultima versione di questo potente virus, che è ancora più pericolosa delle ultime, poiché riesce a prendere il controllo totale del telefono. Questo vuol dire che i truffatori da remoto possono effettuare clic, scroll, swipe, caricare file, bloccare e utilizzare le app, registrare lo schermo e chi ne ha più ne metta. A essere molto pericoloso è il fatto che in questo modo i truffatori riescono a spiare l’utente quanto utilizza app legate a conti economici, come l’home banking, rubando così i dati d’accesso e riuscendo ad accedere al conto online per poi portare via tutti i soldi.

Come fare, quindi, a proteggersi? Va detto che quest’app non si trova su Play Store, i truffatori fingono di essere operatori della banca e inviano questo link. Il suggerimento, dunque, è procedere sempre con massima cautela quando si ricevono comunicazioni del genere, sebbene ci si preoccupi, bisogna fare tutte le valutazioni del caso e provvedere a telefonare direttamente la propria banca, non il numero da cui si è ricevuto l’SMS, per chiedere una verifica dei movimenti del proprio conto, così da sapere se si è dinanzi a un tentativo di smishing.