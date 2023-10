Scary Fast, Apple invia agli influencer le AirPods Max prima dell’evento

Apple è pronta per l’imminente evento “Scary Fast” di stasera 30 ottobre (che si svolgerà quando in Italia sarà già il 31) e ha inviato ad alcuni influencer un cesto regalo con inclusi i modelli attuali di AirPods Max.

L’evento “Scary Fast” di oggi si svolgerà quando negli USA sarà sera, un orario inusuale per Apple; non è un evento per il quale è prevista la partecipazione di giornalisti, blogger e ospiti vari in presenza all’Apple Park, ma l’azienda sta spingendo per attirare l’attenzione dei media sulla presentazione.

Il sito 9to5Mac riferisce che confezioni regalo sono state inviate ad alcune personalità note online, come Lamarr Wilson (vlogger che su YouTube vanta oltre 2 milioni di follower). Le personalità in questione sono state invitate a “unirsi alla festa online”, e hanno ricevuto in omaggio una scatola con una nota di Apple e alcuni oggetti, incluse delle AirPods Max, una bibita e una selezione di dolci per festeggiare Halloween (e il “pauroso” evento).

Apple ha riferito agli influencer che le cuffie wireless consentiranno di “rendere l’esperienza di visualizzazione dell’evento un po’ più spaziale” e dunque da quanto sembra di capire l’evento potrà essere seguito in modalità audio spaziale (le cuffie wireless di Apple monitorano in modo dinamico la testa dell’utente rimappando il campo sonoro in base al movimento).

L’evento Apple si svolgerà alle 17 orario del pacifico, quando in Italia sarà l’1 del mattino del 31; è previsto l’arrivo di nuovi Mac con chip M3. A questo indirizzo un riassunto di tutto quello che Apple potrebbe presentare. La nostra redazione seguirà l’evento con notizie e aggiornamenti durante la notte.