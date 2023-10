Sorprese d’autunno, cosa Apple potrebbe presentare a fine ottobre

Sono tante le voci di un’ultima possibile presentazione Apple entro questo 2023, che potrebbe dare evidenza a nuovi hardware in arrivo. Le indiscrezioni puntano a nuovi iPad e nuovi Mac, ma potrebbero non mancare le sorprese. In questo articolo proviamo a indovinare cosa Apple potrebbe presentare presto, probabilmente entro fine ottobre.

Prossimo evento Apple

Anzitutto, c’è ancora da sciogliere il nodo annuncio. Le alternative sono tre. Presentazione con un evento vero e propio, video annuncio, semplice comunicato stampa.

L’ipotesi al momento più probabile è che i nuovi prodotti siano annunciati entro fine ottobre, la meno probabile è che ci sia un evento vero e proprio con presentazione a Cupertino.

La data va derivata da due elementi: ottobre prevale storicamente su novembre come mese di presentazione per via del fatto che Apple vuole avere tempo di preparare i canali al Black Friday; il 2 novembre ci sarà l’annuncio dei risultati fiscali e se Apple ha qualche cosa da far vedere, lo farà certamente prima.

Di seguito la lista di quanto accaduto negli anni passati:

Nel 2022 nessun evento;

Nel 2021 il 18 ottobre;

Nel 2020 il 13 ottobre e il 10 novembre;

Nel 2019 nessun evento

Nel 2018 il 30 ottobre

Nel 2017 nessun evento

Nel 2016 il 27 ottobre;

Nel 2015 nessun evento

Nel 2014 il 16 ottobre;

Nel 2013 il 22 ottobre;

Nel 2012 il 23 ottobre;

Nel 2011 il 4 ottobre;

Il fatto che non ci sia un evento vero e proprio la deriviamo del fatto che siamo ormai a ridosso della fine del mese e a questo punto i solito ben informati avrebbero saputo.

Per questo tendiamo a credere che il lancio di eventuali nuovi prodotti, sopratutto in considerazione che è certo che non ci saranno novità importanti, avvenga con un comunicato. Possiamo anche ipotizzare che ci possa essere un annuncio in video come quello con cui Apple ha presentato lo scorso anno gli iPad 10, i “nuovi” iPad Pro con processore M2 e la nuovo Apple. La stessa cosa è avvenuta con il lancio dei MacBook Pro e Mac Mini

Detto quando e come l’annuncio potrebbe venire, vediamo che cosa potrebbe essere annunciato.

Nuovi iPad

Apple ha già presentato un nuovo iPad nei giorni scorsi. In realtà, si è trattato di una nuova variante di iPad 10, che in Cina è stato rilasciato con eSim.

Al di là di questa piccola modifica non si è trattato di un nuovo hardware, considerando che le altre caratteristiche tecniche ed estetiche sono rimaste immutate.

Ed allora, al prossimo evento Apple, potrebbe esserci la presentazione di nuovi iPad, nel vero senso della parola. Le indiscrezioni puntano e scommettono su due nuovi dispositivi.

iPad Air 6

Il primo dovrebbe essere un nuovo modello di iPad Air con un chip più potente rispetto a quello attuale, provato da Macitynet qui. Il candidato ideale sarebbe M2, anche se non ci sono certezze in proposito.

iPad mini 7

Altro iPad atteso a breve è un nuovo modello di iPad mini (il precedente è stato provato da Macitynet qui), che secondo tutti i rumor dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. I cambiamenti in questo caso dovrebbero essere davvero minimi: si tratterebbe, in sostanza, di un iPad mini 6 con un processore più potente.

Considerando che le novità si esaurirebbero qui, per molti Apple sceglierà di lanciare questo tablet in sordina, magari accompagnandolo ad un comunicato stampa e non investendo risorse in veri e propri keynote. Tra le altre cose, questo iPad dovrebbe anche risolvere i problemi di scrolling registrati nell’attuale modello.

iPad 11

Ultimo dei tablet che Apple potrebbe lanciare in questo finale del 2023 è il nuovo modello del tablet entry level. Dopo l’iPad di decima generazione, che lo scorso anno ha davvero rivoluzionato questo segmento, si attende iPad 11, del quale però mancano indiscrezioni.

Considerando che iPad 10 ha stravolto completamente iPad 9, per questa undicesima generazione ci si aspettano cambiamenti minimi, come un nuovo processore e poco altro.

Purtroppo, questi iPad potrebbero essere tutti slittati a marzo 2024, almeno a giudicare da una ultima indiscrezione lanciata da Mark Gurman.

Nuovi Mac

Se un evento ci sarà, certamente saranno presentati nuovi Mac. Se da un lato Apple sta espandendo la propria linea di Mac con processore M2, i primi Mac con M3 potrebbero arrivare in questo finale di 2023.

MacBook Pro da 13 pollici

Un nuovo Mac a poter essere rivelato durante il prossimo evento di ottobre o novembre potrebbe essere il MacBook Pro da 13 pollici. Si aspetta che questa macchina utilizzi il chip M3; da ricordare che è stato aggiornato l’ultima volta nel giugno 2022.

Possibile che venga anche modificato per seguire le novità tecniche e di design degli ultimi MacBook Pro e MacBook Air con l’addio alla Touchbar, FaceId, più porte USB-C/Thunderbolt e così via.

iMac da 24 pollici

Tanta attesa c’è anche per un nuovo iMac, l’all-in-one della Mela, che potrebbe finalmente ricevere un aggiornamento per il processore, non anche per il design invece. Infatti, il tanto rumoreggiato iMac 32 pollici non dovrebbe vedere luce prima del 2025.

Considerando che anche iMac 24 pollici è stato aggiornato nell’aprile del 2021, una revisione con processore rinnovato potrebbe essere nell’aria.

Gurman nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” sottolinea che sono passati più di 900 giorni dal lancio dell’iMac con chip M1, presentato a metà 2021. Il redattore di Bloomberg non indica quale chip dovrebbe integrare il nuovo iMac ma in precedenza aveva riferito dell’arrivo di un nuovo all-in-one con chip M3.

MacBook Pro di fascia alta

Più improbabile, ma non impossibile, è l’arrivo di nuovi MacBook Pro di fascia alta, con nuovi display aggiornati e processori M3 Pro o M3 Pro Max.

Difficile, come già detto, vederli entro fine mese, considerando che Apple ha impiegato 14 mesi per introdurre i chip M2 Pro e M2 Max.

Nuovi prodotti USB C

Sappiamo che Apple si è ormai convertita al connettore USB-C. Da ultimo ha rilasciato l’Apple Pencil economica con questo connettore e prima ancora le AirPods USB-C. Quel che manca all’appello, in fatto di USB-C, sono la tastiera e il mouse.

Sembra razione supporto che Apple lanci a breve le due periferiche aggiornate con con il connettore USB-C, in luogo dell’ormai morente connettore Lightning.