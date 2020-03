Scatola Orico per tenere in ordine i cavi in offerta a 27,99 euro spedita

La scatola di Orico che tiene in ordine i cavi sulla scrivania e che fa anche altre due cose è in sconto con un codice a 27,99 euro spedizione inclusa.

Si tratta di un prodotto tanto semplice quanto geniale perché in un sol colpo risolve tre dei problemi che generalmente hanno le persone che possiedono più dispositivi tecnologici.

Da un lato, come dicevamo, è una scatola che fa ordine sulla scrivania mantenendo i cavi ben arrotolati al suo interno. Innanzitutto le dimensioni sono piuttosto generose (nello specifico misura 44 x 18,1 x 16,3 centimetri) e perciò c’è spazio per la gran parte delle ciabatte elettriche in commercio sulla quale si andranno ad infilare i vari caricatori dei dispositivi.

Sul fondo c’è una griglia che promette un’ottima ventilazione evitando perciò il surriscaldamento dei caricatori, da un lato fuoriesce il solo cavo di alimentazione della ciabatta elettrica mentre sull’area frontale è possibile gestire comodamente il tutto prendendo e riponendo i cavi utili al momento.

Per come è concepita questa scatola risolve un secondo problema, quello dettato dalla curiosità dei bambini più piccoli che potrebbero infilare le dita nelle prese: la scatola è sufficientemente blindata da tenere alla larga le loro ditina scongiurando così un eventuale pericolo. Lo stesso vale anche per i gatti che amano giocare con i cavi penzolanti.

La terza caratteristica che dovrebbe far scattare l’acquisto compulsivo risiede nella scanalatura superiore dalla quale si possono far passare i cavi e allo stesso tempo posizionare uno o più dispositivi in ricarica trasformando così l’intera stazione di ricarica anche in un supporto per guardare film o gestire videoconferenze.

Se siete interessati all’acquisto, questa intrigante scatola organizza-cavi di Orico è in vendita su Amazon per 35 euro ma se inserite il codice N7VB8TNY nel carrello prima dell’acquisto la potete comprare in sconto a 27,99 euro spedizione compresa.