Schermi di iPad Pro e iPhone X tra i vincitori dei premi “Display dell’Anno”

In occasione della Display Week di Los Angeles, evento promosso dalla “Society for Information Display” e uno dei più grandi appuntamenti del settore, a due dispositivi di Apple assegnati i premi “Displays of the Year”.

Gli schermi di iPad Pro e iPhone X sono tra i migliori al mondo. Lo certifica il fatto che queste due componenti, così come sono implementate nei due dispositivi Apple, hanno ricevuto il premio “Displays of the Year” organizzato dalla Society for Information Display (SID,) evento che si svolge in concomitanza degli annuali Display Industry Awards, legati alla Display Week di Los Angeles, uno dei più grandi appuntamenti del settore.

“Lo schermo del nuovo iPad Pro” si legge in un comunicato, “vanta l’innovativa tecnologia ProMotion dell’azienda, sviluppata per migliorare l’efficienza visiva”. “Disponibili nelle dimensioni da 10.5″ e 12.9″, tutti e due i tablet offrono la stessa densità di 264 pixel per pollice (ppi) corrispondente rispettivamente a 3.7 milioni e 5.7 milioni di pixel”. Offrono frequenze di screen-refresh variabili da 24 a 120 hertz (Hz) – i primi display in prodotti consumer mainstream a farlo. Il refresh rate di 120-Hz supporta lo scrolling con fluidità, un’eccellente risposta al touch con dita o l’Apple Pencil e la fluida riproduzione di contenuti in movimento. La tecnologia del display ProMotion è possibile da una nuova tecnologia di transistor a pellicola sottile (TFT) ad alte prestazioni, così come da nuove ingegnerizzazioni di materiali a cristalli liquidi e processi avanzati di fotoallineamento dei materiali”.

Per quanto riguarda iPhone X, si legge nel comunicato che si tratta del primo prodotto di Apple “a realizzare la visione di uno smartphone tutto schermo, senza la presenza di elementi fisici, tastiere o funzioni dedicate ai pulsanti”. “Con iPhone X, il pulsante persistente sul fronte del dispositivo è eliminato e il display diventa l’elemento primario per tutte le interazioni, consentendo al display di fluire e occupare interamente il fronte dell’iPhone. Lo schermo Super Retina da 5.8″ vanta risoluzione di 458 ppi ed è il primo pannello OLED ad allinearsi agli standard impostai dalla precedente generazione di iPhone, offrendo colori sensazionali, vero nero, contrasto di 1.000.000:1 e un superiore meccanismo di gestione colore. Lo schermo HDR supporta Dolby Vision e HDR10, che congiuntamente consentono di innalzare ulteriormente la qualità dell’immagine con foto e contenuti video. In aggiunta, il True Tone imposta dinamicamente il bianco adeguando con precisione il bilanciamento del bianco alla temperatura colore della luce ambientale per un’esperienza più naturale e visualizzazione delle immagini che appaiono naturali come quelle su carta”.

Prodotti di altre marche premiati, sono: la TV LCD 8K di Sharp da 70″, la nuova tecnologia Automotive 3D Touch Surface (primo touchscreen con superfice 3D sul display), Colorless Polyimide di Kolon Industries (per la creazione di uno schermo flessibile), un sensore di impronte digitali di Synaptics (che consente la creazione di schermi senza tasto Home) e LG UHD Crystal Sound OLED (un pannello OLED con speaker integrato).