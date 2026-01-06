Lo schermo dell’iPhone pieghevole fa capolino al CES

Il CES 2026 potrebbe avere offerto una prima, concreta anticipazione di quella che si pensa sia la tecnologia di display pieghevole destinata al primo iPhone foldable di Apple. A mostrarla è stata Samsung Display che, per un breve periodo, ha esposto nel suo stand un nuovo pannello OLED pieghevole senza piega visibile, affiancato al display del Galaxy Z Fold a termine di confronto.

Il display oggi utilizzato sul Galaxy Z Fold 7 è già tra i più avanzati nel ridurre la visibilità della piega centrale. Il segno, come spiega Sammobile che ha notato la componente, resta percepibile solo da alcune angolazioni particolari. Con il nuovo pannello, però, Samsung Display sostiene di aver fatto un passo ulteriore, parlando apertamente di testo continuo attraverso la piega, indipendentemente dall’angolo di visione.

Un elemento rilevante anche per Apple, considerando che Samsung è il principale fornitore di pannelli OLED per Cupertino.

La tecnologia dietro il display e le differenze con l’iPhone pieghevole

A collegare questo pannello al futuro iPhone pieghevole in arrivo nel 2026 ci sono in primo luogo le indiscrezioni di Ming-Chi Kuo. L’analista sostiene che il Galaxy Z Fold 8 utilizzerà la stessa piastra metallica microforata al laser prevista per l’iPhone foldable, con fornitura affidata all’azienda sudcoreana Fine M-Tec. Questa componente ha il compito di distribuire le sollecitazioni generate dalla piegatura del display, riducendo la formazione della piega centrale e rendendo possibile uno schermo definito “senza crease”.

Questo non significa però che il display dell’iPhone pieghevole sarà identico a quello visto al CES. Struttura del pannello, metodo di laminazione e processo dei materiali sarebbero stati progettati direttamente da Apple, lasciando spazio a differenze significative. Anche le dimensioni dovrebbero cambiare: mentre il Galaxy Z Fold 7 offre uno schermo da 6,5 pollici da chiuso e 8 pollici da aperto, le indiscrezioni sull’iPhone Fold parlano di 5,3–5,5 pollici esterni e 7,5–7,8 pollici interni, con un rapporto 4:3 da aperto, quindi più largo e compatto rispetto alla soluzione Samsung.

Samsung Display non ha fornito spiegazioni ufficiali per la rimozione anticipata del banco di prova dal CES. Resta però l’impressione che le richieste più rigorose di Apple sul fronte della piega abbiano contribuito ad alzare l’asticella per l’intero settore dei dispositivi pieghevoli e nello stesso tempo a richiedr