Al CES 2026 arriva Sweekar, il Tamagotchi potenziato dall’AI

Chiunque sia cresciuto negli anni ’90, salve che essere stati imprigionati in una bolla di cemento armato, ricorderà molto bene quel misto di affetto e ansia che derivava dal possedere un Tamagotchi, il piccolo ovetto digitale che moriva inesorabilmente se dimenticato nel cassetto per mezza giornata. Al CES 2026, una startup chiamata Takway ha deciso che è giunto il momento di aggiornare quella nostalgia ai tempi moderni, presentando Sweekar. L’ambizione dell’azienda non è modesta: puntano a diventare la “Nintendo dell’era della robotica AI”, a partire da un dispositivo che sta nel palmo di una mano.

A prima vista, Sweekar ricalca fedelmente l’estetica del suo antenato spirituale. Si presenta con una forma a uovo, piccole orecchie decorative e uno schermo che funge da volto espressivo. Disponibile in rosa, giallo e blu, offre anche la possibilità di personalizzazione tramite gusci intercambiabili e abiti aggiuntivi, rendendolo un oggetto potenzialmente collezionabile. Tuttavia, l’esperienza fisica è stata arricchita: il dispositivo vibra, si scuote e cresce fisicamente, offrendo un feedback tattile che simula la vitalità di un piccolo animale.

La vera rivoluzione, però, risiede nel “cervello” del dispositivo. Sweekar non è programmato con semplici script ripetitivi, ma è alimentato da una combinazione di modelli linguistici avanzati come Google Gemini e ChatGPT. Questo salto tecnologico trasforma radicalmente l’interazione: il “cucciolo” è in grado di “sentire” il tocco, riconoscere la voce del proprietario e, soprattutto, ricordare. Ha una memoria a lungo termine che gli permette di immagazzinare il vostro nome, il vostro colore preferito, le storie che gli raccontate e persino le vostre abitudini, creando un legame che va oltre il semplice nutrimento virtuale.

Il ciclo vitale di Sweekar si articola in quattro fasi: uovo, neonato, adolescente e adulto. L’aspetto più affascinante è che, crescendo, il cucciolo sviluppa una propria autonomia. Se all’inizio dipenderà totalmente dalle vostre cure, una volta adulto diventerà sempre più indipendente, capace di intrattenersi da solo e persino di partire per “avventure virtuali”, tornando poi da voi per raccontarvi le storie di ciò che ha vissuto. I suoi stati d’animo sono complessi e variano dalla felicità alla rabbia, fino a quello che l’azienda definisce un “sorriso sornione”, suggerendo una personalità un po’ dispettosa.

Naturalmente, un giocattolo basato sull’AI che ascolta e ricorda solleva inevitabili questioni sulla privacy e sull’imprevedibilità delle risposte, specialmente se destinato ai bambini, sebbene l’azienda assicuri la riservatezza delle conversazioni.

Per chi fosse disposto a correre il rischio pur di avere un compagno digitale evoluto, Sweekar dovrebbe sbarcare sulla piattaforma Kickstarter il prossimo marzo. I

l prezzo non è ancora stato fissato definitivamente, ma le stime attuali lo collocano in una fascia compresa tra i 100 e i 200 dollari.

