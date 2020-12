Sconti su aspirapolvere Hoover: otto prodotti da non perdere

Durante il Black Friday sono stati molti i prodotti che sono andati in sconto nel mondo degli accessori e degli elettrodomestici per la casa. Le promozioni per i questo ambito non sono terminate. Tra le liste di sconti cui poter attingere per dare una mano a chi tra le mura domestiche si occupa di tenere in ordine e di pulire, ci sono quelle per i prodotti Hoover.

Si tratta essenzialmente di aspirapolvere con e senza filo. I ribassi sono importanti e vale la pena di dare una occhiata.

Ecco qui di seguito la nostra selezione

Hoover FD22RP011 Freedom Scopa Elettrica Senza Filo, ALLERGY & PETS, Autonomia 25 min, 0,7 Litri, Grigio e Rosso, 22w In offerta a 94,90 € – invece di 143,88 €

sconto 34% – fino al 23 dicembre

Hoover SB 01 Scopa Elettrica senza Sacco Syrene, 700W, Verde [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 39,90 € – invece di 99,99 €

sconto 60% – fino al 23 dicembre

Hoover 39400928 HF122RH 011 Scopa Ricaricabile, H-Free 100, 0.9L, Batteria litio 22 V, 40 minuti, 2 velocità, Home, Griggio Rosso In offerta a 124,90 € – invece di 149,99 €

sconto 17% – fino al 23 dicembre

Hoover HF822LHC 39400939, H-Free 800 Lite, 700 ml, Blu, 22 W In offerta a 129,90 € – invece di 229,99 €

sconto 44% – fino al 23 dicembre

Hoover Xarion PRO XP15 Traino Multiciclonico Senza Sacco, 800 W, 1.5 Litri, 75 Decibel, Plastica, Raggio d’azione: 9 metri, Parquet & Carpet, Nero/Rosso In offerta a 69,90 € – invece di 149,00 €

sconto 53% – fino al 23 dicembre

Hoover DV40 Scopa Elettrica Con Sacco, 650 W, 1.7 Liters, Blu Oltremare [Classe di efficienza energetica A+] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 69,90 € – invece di 199,99 €

sconto 65% – fino al 23 dicembre

Hoover SM156WD4 Aspirabriciole da cucina senza sacco, 15.6 W, 0.2 Liters, 65 Decibel, Plastica, Blu In offerta a 59,90 € – invece di 69,17 €

sconto 13% – fino al 23 dicembre

Hoover 38383000, H-Go 300 Hydro HGO320H 011 Robot Multifunzione 2in1, aspirazione+Lavaggio, Hi-Gloss Black In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 23 dicembre

