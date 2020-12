Apple Music avrà le copertine animate con iOS 14.3 e macOS 11.1

Apple Music inaugura l’era delle copertine animate per gli album presenti sulla sua piattaforma, come parte dell’aggiornamento delle ultime versioni ora in beta di iOS 14.3 e macOS 11.1. Probabilmente, la novità sta a indicare che la funzione arriverà agli abbonati del servizio di streaming la prossima settimana.

‌Apple Music‌ ha ottenuto una grafica animata nelle playlist a partire da iOS 14, ma adesso sembra che la novità stia per arrivare anche alle copertine degli album su iOS 14.3.

Example of animated album artwork appearing in Apple Music since latest iOS 14.3 beta pic.twitter.com/ta1k28pufp — Tim Hardwick (@waxeditorial) December 11, 2020

Le copertine degli album animate in Apple Music sono state notate da un utente di Reddit, e al momento gli album portatori di questa novità sembrano essere “12 Questions” di Future Utopia, “Detroit 2” di Big Sean e “Gigaton” dei Pearl Jam. Le animazioni sono brevi e sembrano simili agli sfondi live su iOS, mostrando sequenze brevi e colorate che apparentemente si ripetono all’infinito in loop.

In Apple Music su iPhone le copertine animate occupano metà dello schermo, ma le dimensioni complessive sono le stesse delle normali copertine di un album su iPad e Mac, come notato da 9to5Mac. A parte tutte le nuove versioni, non è chiaro quali siano i criteri di selezione di Apple per l’aggiunta delle animazioni agli album, ma è probabile che ne vengano introdotte altre quando iOS 14.3 verrà rilasciato al pubblico lunedì prossimo.

