Sconto Airpods 4 con ANC, perfetti per iPhone al minimo storico a 179 €

Pubblicità

Primo tangibile sconto per gli Airpods 4 con controllo attivo del rumore. Questi auricolari Apple, presentati solo poco tempo fa, per la prima volta scendono a 179 € (invece di 199 €) Lo sconto di venti euro (pari al 20%) non è altissima, ma quel che si porta a casa per poco più del prezzo di un paio di auricolari di marchio meno prestigioso e, soprattutto, senza la stessa integrazione con iPhone, è invece tanto.

Macitynet ve li ha presentati dettagliatamente, fornendovi anche un confronto specifico, in questo articolo. Ma vediamo qui di seguito, in sintesi, le loro specifiche.

La versione con controllo attivo del rumore riproduce di base molte delle caratteristiche dei vecchi Airpods 3 rispetto ai quali però introducono interessanti novità a cominciare da un design migliorato e da una nuova custodia.

Come i precedenti Airpods 3 mancano dei gommini ma restano molto stabili nelle orecchie. La mancanza dei gommini stessi è un vantaggio importante per chi non sopporta il design “in ear”.

Ecco qui di seguito alcune delle loro caratteristiche

Profilo ottimizzato con stelo è più corto

Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa

Isolamento vocale per chiamate migliori in zone rumorose.

controllo delle telefonate con un cenno della testa

5 ore di ascolto con una ricarica e fino a 30 ore di ascolto con la custodia.

custodia con carica USB‑C più piccola del 10%

resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IPX4

Oltre a questo hanno, come accennato, una soppressione attiva del rumore molto efficace, la più efficace (probabilmente) al mondo per un paio di auricolari senza gommini.

Hanno anche la custodia con la funzione dov’è con altoparlante. Quando doveste averla persa non solo potrete vedere sull’iPhone dove è stata tracciata, ma potrete anche farla suonare.

Il grande vantaggio per chi ha un iPhone o un qualunque altro dispositivo Apple è la perfetta integrazione, come accennato, con tutto il sistema. Non solo abbiamo un pannello per il controllo delle funzioni direttamente dentro al sistema operativo, ma ci sono una serie di importanti modalità operative di cui sono capaci solo gli Airpods.

Si tratta quindi degli auricolari wireless perfetti per chi ha comprato, magari, un nuovo iPhone o per chi vuole sostituire i vecchi Airpods 2 con un prodotto largamente superiore sotto tutti i profili.

Ad esempio abbiamo la registrazione “una volta per tutte”. In pratica gli Airpods vengono memorizzati dentro ad iCloud e sono poi visti da tutti i dispositivi connessi allo stesso account..

Se, in ogni caso, volete sapere tutto degli Airpods 4 e sapere anche cosa ne pensiamo, potete leggere la nostra recensione.

Questi auricolari costerebbero 199 €, ma oggi li comprate a 179€.