iOS 26 cambia gli AirPods, nuove funzioni e guida all’aggiornamento

iOS 26, rilasciato ieri, non porta solo interessanti novità ad iPhone ma anche un aggiornamento importante per il firmware degli Airpods. Gli auricolari grazie a questa nuova versione acquisiscono una serie di funzioni e affinamenti che li rendono più utili e flessibili, accessori “intelligenti”, capace di andare oltre l’ascolto di musica o podcast.

Le novità, preannunciate, sono diverse. Alcune riguardano sia gli utenti con modelli più datati, altre chi ha scelto o sceglierà gli AirPods più recenti.

Novità comuni a più modelli di AirPods

Le funzioni che Apple renderà disponibili su una gamma ampia di AirPods, inclusi quelli meno recenti, in particolare sono

Rilevamento del sonno : gli auricolari capiscono quando ci si addormenta e mettono in pausa automaticamente musica, podcast o rumori ambientali.

: gli auricolari capiscono quando ci si addormenta e mettono in pausa automaticamente musica, podcast o rumori ambientali. Notifiche di ricarica : avvisi sullo stato della custodia, sia quando la batteria sta per esaurirsi, sia quando la ricarica è completata.

: avvisi sullo stato della custodia, sia quando la batteria sta per esaurirsi, sia quando la ricarica è completata. Switch automatico con CarPlay: lo scambio veloce di connessione tra dispositivi si estende finalmente anche all’auto.

Funzioni per AirPods Pro 2, AirPods 4 e AirPods Pro 3

Alcune delle novità più complesse che richiedono i nuovi processori H2, invece, sono riservate ai modelli recenti dotati di hardware adeguato:

Camera Remote : possibilità di scattare foto o registrare video stringendo lo stelo, funzione pensata per chi usa cavalletti o crea contenuti a distanza.

: possibilità di scattare foto o registrare video stringendo lo stelo, funzione pensata per chi usa cavalletti o crea contenuti a distanza. Audio Mix per voce da studio : una nuova modalità microfono che eleva la qualità delle registrazioni vocali, con resa più chiara e meno rumore, utile per creator, podcaster e per le chiamate.

: una nuova modalità microfono che eleva la qualità delle registrazioni vocali, con resa più chiara e meno rumore, utile per creator, podcaster e per le chiamate. Miglior qualità in chiamata: voce più naturale e comprensibile grazie a un’elaborazione audio avanzata.

Queste funzioni sfruttano il nuovo firmware (build 8A356) e sono possibili solo sugli auricolari di seconda generazione o più recenti.

Un limite importante per l’Europa

La traduzione dal vivo, pur essendo una delle novità più attese, non sarà inizialmente disponibile per gli utenti europei. A bloccarla è il Digital Markets Act: le regole UE vietano che una funzione software resti esclusiva degli accessori Apple e impongono l’apertura anche a dispositivi di terze parti. Finché Apple non adeguerà la funzione, Live Translation resterà bloccata sugli account europei, nonostante sia già pronta e funzionante negli altri mercati.

Altre funzioni in arrivo

Nei mesi scorsi c’erano stati alcuni rumors su funzioni che in realtà non abbiamo visto

Gesture con la testa : iOS 26 introduce nuovi movimenti rapidi per interagire con gli AirPods, come la possibilità di disattivare il Rilevamento conversazione scuotendo la testa.

: iOS 26 introduce nuovi movimenti rapidi per interagire con gli AirPods, come la possibilità di disattivare il Rilevamento conversazione scuotendo la testa. Gestione in ambito scolastico: Apple sta lavorando a modalità semplificate per usare gli AirPods con iPad condivisi, riducendo i passaggi di configurazione e mirando al settore education.

Queste novità aggiornamenti potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Come aggiornare il firmware degli AirPods

Apple non consente di forzare manualmente l’aggiornamento del firmware degli AirPods: il processo avviene in automatico. Ecco come favorirlo e come verificare la versione installata.

Collegate gli AirPods alla corrente: mettete gli auricolari nella custodia e collegate la custodia a un cavo USB-C/Lightning oppure appoggiatela a un caricatore MagSafe/Qi. Tenete vicino un iPhone o un iPad accoppiato: gli AirPods devono essere già associati e nel raggio del Bluetooth. Mantenete iPhone/iPad connessi a Internet: serve la rete (meglio Wi-Fi) per scaricare e trasferire il firmware alla custodia. Aspettate il completamento: l’installazione avviene in background e non mostra notifiche. Di solito richiede pochi minuti ma potrebbe richiedere più tempo.

Come verificare la versione firmware

Aprite Impostazioni su iPhone o iPad. Entrate in Bluetooth, trovate i vostri AirPods e toccate l’icona i accanto al nome. Scorrete fino a Versione firmware (esempio: 8A356).

Consigli rapidi: se l’aggiornamento non parte, provate a ricollegare la custodia all’alimentazione, a chiudere e riaprire il coperchio vicino all’iPhone/iPad e a verificare di avere l’ultima versione di iOS/iPadOS installata.