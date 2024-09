AirPods 4 contro AirPods 4 ANC, tutte le differenze a confronto

Pubblicità

Adesso di AirPods versione base (non Pro) ce ne sono due: la quarta generazione appena annunciata si compone infatti di due modelli, gli AirPods 4 e gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore (ANC). In realtà se si spulciano le schede tecniche di entrambi si scopre che le differenze vanno ben oltre la sola insonorizzazione artificiale.

Con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza per capire cosa cambia effettivamente tra uno e l’altro. Li confronteremo anche agli AirPods 3, non più in vendita presso Apple ma ancora disponibili altrove e sicuramente in sconto nelle prossime settimane. Accenneremo anche alle differenze rispetto agli AirPods Pro 2, precedenti ma ancora preferibili per alcuni utenti, specie a fronte del nuovo aggiornamento software in arrivo entro autunno.

Somiglianze e differenze tra AirPods 4 e AirPods 4 ANC

Il processore H2 e la presa USB-C sono due delle caratteristiche comuni ai nuovi AirPods di quarta generazione. C’è inoltre la stessa certificazione IP54 che assicura protezione a polvere, sudore e schizzi d’acqua.

L’insieme delle differenze con la versione ANC si misura, in Italia, nei 50 Euro in meno che si spendono acquistando questa versione (149 €) rispetto a quella ANC (199 €) dotata invece di tutta una serie di funzionalità soprattutto software che per alcuni utenti potrebbero valere la spesa.

Oltre allala versione più costosa offre l’, lae il, tutte novità di cui abbiamo già parlato e che sono disponibili grazie a iOS 18.

A livello hardware invece emerge innanzitutto una differenza nei sensori impiegati negli auricolari: due sensori ottici per gli AirPods 4, un sensore ottico in-ear per gli AirPods 4 ANC, anche se Apple nel momento in cui scriviamo non spiega cosa cambi tra uno e l’altro.

Emergono alcune differenze anche dal punto di vista dell’autonomia, in calo sugli ANC per via della maggiore energia necessaria per alimentare la cancellazione attiva del rumore. Se infatti si disattiva i consumi sono gli stessi, ovvero 5 ore di autonomia con una sola carica e 30 ore aggiuntive con la custodia. Se sugli AirPods 4 ANC si accende la cancellazione del rumore però l’autonomia dei singoli auricolari scende a 4 ore, e complessivamente la custodia può aggiungere al massimo 20 ore.

Cambia infine la custodia di ricarica, che è solo USB-C sugli AirPods 4 mentre acquistando AirPods 4 ANC è USB-C e wireless, ovvero compatibile per la ricarica senza fili usando il cavo di Apple Watch o un caricatore certificato Qi. Esteticamente è anche leggermente diversa perché ci sono sia i fori per il laccetto da polso, sia l’altoparlante per la funzione Dov’è.

AirPods 3, in cosa restano indietro

Confrontati con gli AirPods 3 (qui la nostra recensione) le differenze sono ancora di più. Anzitutto il processore, che è il chip H1 di precedente generazione. Sono leggermente migliori soltanto nell’autonomia degli auricolari, che è di 6 ore anziché 5, ma si ricaricano molto più lentamente: Apple dice che con soli 5 minuti i nuovi AirPods 4 e 4 ANC offrono 45 minuti di autonomia in più (1 ora e 45 minuti in tutto, quindi) rispetto agli AirPods 3 che invece se ricaricati per 5 minuti promettono 1 ora di autonomia.

La custodia di ricarica è un po’ più ingombrante ed è disponibile soltanto con presa Lightning, oppure con connessione MagSafe (quindi niente USB-C). Sono inoltre certificati “solo” IPX4, quindi manca la protezione alla polvere. Non che non lo siano, ma non c’è il test scientifico che lo assicura.

La terza generazione manca poi di isolamento vocale, di personalizzazione del volume e di prese d’aria per l’equalizzazione della pressione – dice Apple – mentre i sensori impiegati non sono ottici ma solo di “rilevamento della pelle“. Mancano anche le funzioni di interazione con Siri ottenute attraverso i movimenti della testa.

Infine sono poco più alti e profondi (parliamo comunque di millimetri) e usano il Bluetooth 5.0 anziché il più recente Bluetooth 5.3 della quarta generazione appena annunciata.

AirPods Pro 2, dove sono ancora migliori

Si potrebbe pensare che, ora che ci sono gli AirPods 4 ANC, non vale più la pena spendere 80 Euro in più (279 €) per comprare gli AirPods Pro 2 tanto più che sono vecchi di due anni (sono stati presentati a ottobre 2022 e lo scorso anno c’è stato una aggiornamento solo per la custodia, che ha ottenuto la presa USB-C in sostituzione di quella Lightning. Qui la nostra recensione).

Eppure gli AirPods Pro 2 sono ancora migliori sotto diversi aspetti. Innanzitutto, proprio per quanto riguarda la Cancellazione Attiva del Rumore, Apple dice che è “fino a due volte più efficace“, probabilmente grazie soprattutto alla migliore insonorizzazione offerta dai cuscinetti in silicone.

Sono poi al momento gli unici dell’intera gamma ad offrire le funzioni di Riduzione suoni intensi, di Amplificazione delle conversazioni e dei Suoni di sottofondo. Inoltre sono quelli ad avere la custodia migliore in assoluto perché quella con USB-C integra il Chip U1.

L’autonomia degli auricolari è leggermente superiore (6 ore anziché 5) ma usano il vecchio sensore di rilevamento della pelle che troviamo anche negli AirPods 3. In più lungo lo stelo è presente un sensore touch anziché quello di pressione che sostanzialmente aggiunge un controllo in più, quello di scorrimento verso l’alto o verso il basso per la regolazione del volume.

Infine come dicevamo attraverso l’aggiornamento in arrivo questo autunno godranno di una serie di funzioni legate alla salute dell’udito, principalmente per quanto riguarda la riduzione dei suoni intensi.

I nuovi annunci

Il 9 Settembre sono stato annunciati i nuovi iPhone 16/Plus, gli iPhone 16 Pro/Max, AirPods 4 e Apple Watch 10: cliccando qui sui nomi dei prodotti potrete leggerne il relativo approfondimento. Per un riepilogo di tutto quel che è stato presentato in questa occasione vi invitiamo a consultare invece questo articolo.