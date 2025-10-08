Festa Prime, UGREEN lancia super sconti su docking station, hub USB e NAS

UGREEN è oggi uno dei marchi più affermati nel panorama della tecnologia di connessione e alimentazione. Da anni propone accessori di qualità pensati per semplificare la vita digitale, con un design curato e un’attenzione particolare alle prestazioni. Dalle docking station ai NAS, passando per caricatori GaN e power bank ad alta capacità, l’azienda cinese è diventata un punto di riferimento per chi cerca affidabilità e innovazione.
In un mercato sempre più competitivo, UGREEN si distingue per la capacità di combinare tecnologia avanzata, compatibilità universale e cura costruttiva, offrendo prodotti pensati per ogni esigenza, sia professionale che quotidiana.
- 1 Ugreen Docking Station e HUB: potenza e versatilità
- 2 Case Esterni: velocità e sicurezza per i vostri dati
- 3 NAS: la nuova frontiera del cloud personale
- 4 Power Bank e Caricatori: energia ovunque
- 5 KVM, accessori auto e altri strumenti intelligenti
Ugreen Docking Station e HUB: potenza e versatilità
Le serie Revodok Pro e Revodok Max rappresentano il cuore della proposta UGREEN per la connettività dei notebook moderni.
La gamma include modelli come il Revodok Pro 108 o il più completo Pro 3121, capaci di trasformare un singolo ingresso USB-C in una stazione completa con porte HDMI 4K, DisplayPort 120Hz, lettori SD/TF e Power Delivery fino a 100W.
Le Docking Station per Mac mini M4 aggiungono un tocco di eleganza e praticità, integrando alloggiamenti SSD NVMe M.2 e connessioni ad altissima velocità.
Infine, la serie Revodok Max Thunderbolt 4 porta la produttività su un altro livello, con velocità fino a 40Gbps e supporto multi-monitor fino a 8K: soluzioni ideali per creatori di contenuti, sviluppatori e professionisti.
Case Esterni: velocità e sicurezza per i vostri dati
La gamma di case esterni UGREEN copre ogni esigenza di archiviazione portatile. Dalle versioni USB 3.2 da 10Gbps fino ai modelli Thunderbolt 5 da 80Gbps, l’azienda offre soluzioni compatte in alluminio per SSD M.2 NVMe.
Grazie alla compatibilità universale con i principali formati (2230, 2242, 2260, 2280), questi case sono ideali per chi desidera spostare, clonare o accedere ai propri dati in modo rapido e sicuro.
NAS: la nuova frontiera del cloud personale
Con la linea NASync, UGREEN entra con decisione nel mondo dei NAS, offrendo dispositivi potenti e accessibili.
Dal DH4300 Plus con processore RK3588C ai modelli più avanzati come il DXP6800 Plus con CPU Intel i3 e connettività 10GbE, ogni sistema è pensato per diventare un vero cloud domestico o aziendale.
Funzioni AI, accesso remoto sicuro, porte LAN ad alte prestazioni e interfacce M.2 NVMe rendono questi NAS una scelta strategica per archiviazione, backup e streaming multimediale.
Power Bank e Caricatori: energia ovunque
Le linee Nexode, Uno e MagFlow offrono power bank e caricatori di nuova generazione con tecnologia GaN, ricarica rapida fino a 200W e compatibilità con tutti i dispositivi, dai laptop agli smartphone.
I power bank Nexode con display integrato mostrano in tempo reale la potenza erogata, mentre i caricatori MagFlow Qi2 garantiscono ricariche wireless magnetiche veloci e sicure, perfette per l’ecosistema Apple.
Power Bank
Caricatori
KVM, accessori auto e altri strumenti intelligenti
Gli switch KVM UGREEN semplificano la gestione di più computer da un’unica postazione, con supporto video fino a 8K/60Hz.
Gli accessori auto, come i caricatori retrattili da 60W e 130W, offrono ricarica veloce e design compatto.
Completano la gamma i tracker Bluetooth FineTrack, i lettori di schede SD/TF e gli adattatori multifunzione per fotografi e professionisti in movimento.
KVM
Accessori Auto
Altri Accessori