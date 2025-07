Prime Day, asse da stiro Foppa Pedretti al minimo solo 119 euro

Su Amazon trovate in offerta Foppapedretti Asse da stiro Assai, pensato per chi cerca stabilità e praticità in casa e prodotto iconico del produttore di accessori per la casa in legno. Il costo è di 119,99€, in calo rispetto ai 215€ di listino.

Struttura in legno di faggio e piano regolabile

La Foppapedretti Asse da stiro Assai è costruita in legno di faggio verniciato naturale, materiale solido che garantisce stabilità durante l’uso. Il piano da stiro è ampio (101 x 49 cm) e rivestito in cotone con mollettone interno in poliestere/viscosa, assicurando una superficie adatta a ogni tipo di tessuto. L’altezza è regolabile in tre posizioni, facilitando l’uso anche per periodi prolungati. Quando non serve, si chiude completamente occupando solo 14 cm di profondità.

Funzionalità integrate e chiusura salvaspazio

Oltre al piano principale, la Foppapedretti Asse da stiro Assai include una griglia portaferro resistente al calore e un ripiano inferiore dove appoggiare la biancheria piegata o ancora da stirare. Una volta chiusa, resta in piedi da sola senza necessità di supporti aggiuntivi. Questa caratteristica la rende adatta anche per case con spazi ridotti, grazie al design pieghevole e compatto. Le ruote gommate consentono di spostarla facilmente da una stanza all’altra.

Materiali durevoli e finiture curate

Il legno di faggio usato per la struttura della Foppapedretti Asse da stiro Assai è trattato con vernici atossiche e durevoli, a garanzia di una lunga durata nel tempo. Tutti i componenti sono ben rifiniti, con attenzione ai dettagli estetici oltre che funzionali. È un prodotto pensato per un utilizzo intensivo, stabile anche su pavimenti non perfettamente regolari. Si adatta bene sia in contesti moderni che più classici grazie al design e al materiale: legno naturale.

Il prezzo di listino della Foppapedretti Asse da stiro Assai è di 215€ anche se si trova spesso in sconto. Attualmente è disponibile su Amazon a 119,99€, con uno sconto di quasi 100€ anch

