Black Friday, l’iconico avvitatore a batteria Bosch IXO con set in sconto a 59,99 €

Hobby e fai da te a prezzo scontato con l’avvitatore a batteria Bosch IXO, un utensile multiuso forse il più popolare al mondo nel suo settore (decine di milioni venduti nel mondo) che in casa si può usare per tanti scopi e che costa solo 59,99€ invece che 94,49€.

Si tratta, come facile intuire, di un sistema per avvitare e svitare che sostituisce qualunque cacciavite. Grazie ad esso è possibile montare mobili, fissare mensole, smontare e montare oggetti di qualunque tipo con pochissimo sforzo. Basta premere il grilletto e il gioco è fatto.

La coppia di serraggio è buona per questo tipo di dispositivo: 3/4,5 Nm, perfetta per viti fino a 5mm di diametro. Ha una velocità variabile (fino a 215 rpm) che si regola sulla pressione del grilletto. Questo permette il massimo controllo, per un lavoro più preciso su materiali delicati. Niente più legno scheggiato, viti danneggiate o teste delle viti torte

Ha un indicatore di carica a 3 LED e doppia possibilità di ricarica: tramite innesto diretto del caricabatteria micro-USB nell’utensile, per ricaricarlo in movimento oppure o con la stazione di ricarica inclusa.

Da notare che non funziona solo come avvitatore. In vendita ci sono anche una serie di accessori, dal Barbecue per accendere il fuoco, fino al macinaspezie; dalla testa ad angolo fino al cavatappi.



La versione che vi proponiamo ha in dotazione oltre alla custodia, a 10 punte (tra cui quelle esagonali per i mobili IKEA), al rinvio angolare quello che permette di avvitare anche in vicinanza stretta di una parete: fantastico per smontare ripiani o accedere a viti in posizioni molto scomode.

Questo interessante accessorio che può anche diventare un regalo di Natale proprio per la sua praticità ed iconicità costa 65,29€, per il Black Friday lo pagate solo 59,99 € in un set completissimo. La versione precedente con un differente design, senza accessori e un sistema di controllo meno preciso, costa 39,99 euro