Black Friday, oggi Bose Soundbar 500 con Airplay 2 a solo 399,99 €

Su Amazon in questo Black Friday ci sono in sconto vari prodotti. Tra di essi anche un paio di Soundbar, la ben nota e conveniente Solo 5 ma anche la più raffinata e funzionale Bose Soundabar 500 che vi costa solo 399,99€ invece che 600 €.

La Bose Soundbar 500 rispetta la fama di Bose che è da sempre in grado di mettere potenza e funzioni in dispositivi piccoli e compatti. Offre la possibili di dare alla TV e a qualunque altro dispositivo un suono con bassi profondi, alti dettagliati e un significativo bilanciamento. È elegante e minimalista in un tempo, ben realizzata e sottile. Viene gestita da sue soli bottoni fisici oltre che da un apposito telecomando. Sul retro presenta un connettore LAN, ottico, HDMI ARC. Integrab il supporto agli assistenti virtuali di Google e Amazon (Alexa).

Dal punto di vista sonoro sonoro la soundbar Bose 500 è perfetta per serie TV dove i dialoghi sono una parte importante (c’è una modalità ad hoc per il parlato) per i film (buoni i bassi anche se l’audio è il massimo in fatto di potenza) e anche per la musica. Interessante anche nell’uso con i videogiochi grazie all’effetto piuttosto avvolgente del suono che si regola con un sistema che prevede di misurare l’audio nella stanza.

Dal punto di vista della tecnologia del suono sottolineaimo il supporto al Dolby Digital, non al DTS nè al Dolby Atmos. Da segnalare la compatibilità con Airplay 2. Questo vi permette di collegare un dispositivo Apple e mandare la musica in streaming senza configurazione alcuna.

La Bose Soundbar 500 costerebbe 600 euro ma la pagate solo 399,99 euro in occasione del Black Friday