Intel abbandonerà i nomi Core i3, i5, i7 e i9

Intel usa da anni la denominazione Core iX, dove al posto della X c’è un numero per identificare le diverse famiglie dei suoi processori, come avviene per esempio con Intel Core i5, seguito dal codice del modello come per Intel Core i7-13700K.

Lo schema di denominazione della multinazionale di Santa Claria inizia con il marchio del processore, ovvero la linea di prodotti per cui il processore è stato creato. I nomi di processori Intel più comuni iniziano con “Intel Core” o con la convenzione di denominazione “Processore Intel Pentium” e “Intel Celeron”.

I processori indicati genericamente come Intel e basta sono tipicamente quelle economici e meno potemti; quelli con l’indicazione Core offrono prestazioni più elevate e funzioni aggiuntive non disponibili nei modelli etichettati come “Processore Intel”. Esistono poi gli Intel Xeon che offrono un livello di prestazioni più elevato per server e workstation.

Le serie di processori Intel Core include un modificatore del marchio prima delle altre parti del numero di modello. I processori Intel Pentium (meno potente rispetto ai “Core”) e gli Intel Celeron (quelli tipicamente economici, destinati a sistemi a basse prestazioni) non utilizzano questa convenzione di denominazione.

Attualmente a serie di processori Intel Core comprende i marchi i3, i5, i7 e i9. I numeri di modificatore del marchio più alti offrono un livello di prestazioni più elevato e, in alcuni casi, funzionalità aggiuntive (come la tecnologia Intel Hyper-Threading). Ad esempio, all’interno di una determinata famiglia di processori, un i9 è superiore a un i7, che a sua volta è superiore a un i5 e a un i3.

Dopo il marchio e il modificatore di marchio è presente l’indicatore di generazione del processore.

Le generazioni dei processori Intel sono indicate nel numero del processore nella maggior parte dei marchi di processori Intel Core, con la generazione elencata dopo il trattino. Quando un processore dispone di quattro o cinque cifre, le prime una o due cifre rappresentano la generazione. Ad esempio, un processore con la sigla 9700 è un processore di nona generazione, mentre uno con la sigla 12800 è un processore di dodicesima generazione.

Per i processori Intel Core di decima generazione e seguenti per i dispositivi mobili, lo schema di denominazione di Intel è leggermente diverso; tuttavia, le prime due cifre del numero di prodotto saranno 10.

Per la maggior parte dei processori Intel, le ultime tre cifre del numero di prodotto sono gli SKU (Stock Keeping Unit), altro indicatore chiave delle capacità del processore, e un suffisso di linea di prodotto basato sulla lettera. Ad esempio, nella serie di processori Intel Core, la lettera U indica un processore progettato per notebook a basso consumo energetico o 2 in 1. Mentre XE indica un processore “extreme edition” per computer desktop progettato per ottenere le massime prestazioni.

Intel ha fatto sapere che, a partire dai nuovi processori Meteor Lake, che dovrebbero essere disponibili dalla metà del 2023, sono previste novità per i nomi commerciali: a quanto apre l’idea è di far sparire l’indicazione Core (Core i3, Core i5, Core i7 e Core i9) e usare il nuovo suffisso Ultra: per esempio, Core Ultra 5.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel — Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023

Conferme sono arrivate da Bernard Fernandes, a capo delle comunicazioni di Intel, spiegando che nuovi dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Nei giorni passati il nome “Intel Core Ultra 5 1003H (18T)” è apparso in un benchmark del videogioco Ashes of the Singularity (AOTS) e qualcuno aveva ipotizzato che il nome poteva essere lagato a qualche campione di processore usati per scopi ingegneristici. Ne dovremmo sapere di più nelle prossime settimane.

Nel giro di pochi anni il panorama dei processori è cambiato completamente, anche grazie all’arrivo dei processori Apple Silicon per Mac. Intel sta ampliando i propri business anche in altri settori, nel frattempo si sta attezzando per costruire nelle sue fonderie anche processori ARM.