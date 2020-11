Sconto Bose SoundLink Mini II Special Edition: 119,99 € invece di 190 €

Se cercate un altoparlante di alta qualità al prezzo di un “cinese”, correte su Amazon: il prezzo del Bose SoundLink Mini II Special Edition è sceso a 119,99 €. Lo sconto è davvero interessante per chi conosce questo dispositivo e per chi ama la musica.

Stiamo parlando dell’ultima versione del Bose SoundLink Mini,un prodotto eccellente rilasciato alcuni anni fa che Macitynet aveva recensito in quel momento. La qualità del suono, la tipologia del prodotto, il timbro tonale sono gli stessi. Anche la tecnologia di connessione, il Bluetooth, è rimasta la stessa come il design, esaltato da pacchetto estremamente compatto. Ha il vivavoce integrato per rispondere alle chiamate, consente la connessione di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, conduce all’abbinamento Bluetooth con istruzioni vocali identificando i dispositivi per nome in sintesi vocale.

Le differenze rispetto al modello precedente (che a sua volta aveva preso il posto di uno anche più vecchio) stanno nella batteria che ora dura due ore in più (12 ore) e nel sistema di ricarica attraverso USB-C (nella confezione c’è anche un adattatore per USB-A). Infine ora è anche compatibile con Siri.

La qualità del suono è eccellente. I bassi sono scolpiti, come da tradizione Bose, ma la definizione dell’audio, la potenza, l’ampiezza del suono e l’effetto palco, sono decisamente sopra la media per le dimensioni. Pochi altri piccoli altoparlanti sono in grado di rivaleggiare complessivamente con Bose Sondlink mini II Special Edition che, come detto, ancora oggi a tanti anni di distanza dal suo lancio resta un parametro con cui i concorrenti si devono confrontare. Tra i limiti da segnalare è che si tratta di un altoparlante nato nel mondo in cui non esistevano ancora gli altoparlanti smart, ma se non è un dispositivo per demotica o per assistente vocale che vi interessa, dovreste considerare, come detto, assolutamente l’acquisto.

Il Bose SoundLink mini II Special Edition normalmente da listino Bose ha un prezzo di 190 euro (listino Bose) lo potete trovare a 160 euro, ma ora Amazon lo sconta a 119,99 euro nella versione argento. Un prezzo da prendere al volo, magari abbinandolo a questa custodia specificatamente disegnata per questo tipo di prodotto.

