Sconto BusyCal, la miglior applicazione per calendari su Mac a solo 14,99$ (invece che 49,99$)

Se volete avere la miglior applicazione per organizzare calendari, appuntamenti, scadenze, oggi è il giorno giusto: su BundleHunt potete infatti comprare ad un prezzo superscontato, solo 14,99$ (circa 13 euro) BusyCal.

BusyCal non deve essere presentata a chi da tempo “frequenta” il mondo Mac. Si tratta, come detto, della più apprezzata applicazione per la gestione dei calendari su piattaforma Apple distaccando di molto Calendario.

Tra le sue funzioni segnaliamo la compatibilità con Promemoria, iCloud, Google, Exchange, Office 365, Yahoo, Fastmail, Fruux, Kerio, Zoom. È anche possibile fare sincronizzazioni via Wireless-LAN, questo consente di sincronizzare i calendari al lavoro o a casa su Wifi. Ma in realtà è quasi impossibile elencare tutte le particolarità di BusyCal.

Probabilmente la più apprezzata da chi lo usa è la possibilità di personalizzare le viste adattandole alle esigenze dell’utente. È possibile scegliere quante settimane mostrare nella vista mese, o il numero di giorni in una settimana, permettendo quando necessario di gestire pianificazioni a lungo termine oppure di concentrarsi sui dettagli per le giornate più ricche di impegni. Specifiche funzioni di scorrimento permettendo di passare da giorno in giorno, o da settimana in settimana, con un semplice swipe sul trackpad.

Un’altra funzione quasi unica è Travel Time, funzione che consente di bloccare gli orari nei periodi nei quali si è in viaggio in determinate località. È possibile impostare manualmente il tempo di viaggio o determinarlo in automatico sfruttando il supporto integrato per le Mappe di Apple e i servizi di localizzazione. Funzioni “to do” integrate nel calendario consentono di visualizzare specifiche date nelle quali eseguire particolari compiti fino a quanto questi non sono portati a termine.

BusyCal per Mac richiede costerebbe 49,99 dollar, ma grazie a BundleHunt per alcuni giorni lo pagate solo 14,99 dollari. La licenza vale per cinque Mac ed è perpetua con aggiornamenti per 18 mesi consecutivi. Per avere un aggiornamento successivamente sarà necessario acquistare una nuova licenza, ma anche senza acquistare la nuova licenza il software (sistema operativo permettendo) continuerà ad operare.

Click qui per comprare