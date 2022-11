Microsoft offrirà guide per riparare Surface Pro 9 da soli

Vari produttori da un po’ di tempo a questa parte sembrano più attenti sulla questione del diritto alla riparazione in proprio dei vari prodotti: a muoversi in questo senso anche Microsoft che ha annunciato a iFixit che Surface Pro 9 è stato progettato per essere riparabile e che la multinazionale di Redmond renderà disponibili guide e anche componenti per le riparazioni.

Microsoft ha fatto sapere che guide per riparare Surface Pro 9 saranno disponibili pubblicamente e che l’utente potrà in caso di problemi sostituire: schermo, batteria (non è più incollata), scheda madre, sistema di raffreddamento, SSD (quest’ultimo era già possibile sostituirlo in diversi modelli precedenti, anche se il formato M.2 2230 non è il più diffuso), il supporto posteriore, vari connettori e pulsanti, la cover posteriore e le due fotocamere.

I componenti in questione saranno disponibili negli Stati Uniti presso venditori che l’azienda indicherà dall’inizio del 2023 e per i riparatori indipendenti e il pubblico in generale un po’ più avanti nel corso dell’anno.

Sul versante riparzioni ill nuovo tablet Surface Pro 9 ha ottenuto un punteggio piuttosto buono da iFixit (specializzato in parti di ricambio e guide per lo smontaggio dei dispositivi): 7/10 (decisamete superiore al punteggio di 1 su 10 che aveva ottenuto il Surface Pro 7, indicazione che lo scorso anno portò ad un accordo con iFixit).

Dall’elenco dei componenti che è possibile sostituire, i più attenti avranno notato l’assenza della memoria RAM; il motivo è semplice: Microsoft, così come Apple e altri produttori di computer, utilizza le memorie LPDDR; queste consumano meno, ma hanno il difetto di dover essere saldate sulla scheda logica. Offono migliorie in termini di prestazioni ma non esistono in form factor tipo le SO-DIMM che è possibile trovare in moduli da inserire in slot e dunque intercambiabili.

Non è al momento chiaro chi e come potrà ordinare i componenti di cui ha bisogno per riprare i nuvoi Microsoft Surface. Con Apple, in alcuni casi (es. con gli iPhone) la riparazione da soli richiede accessori specifici e costa meno recarsi un un centro di assistenza autorizzato.

Surface Pro 9 è il 2-in-1 ultimo arrivato nella famiglia Microsoft Surface, indicato come un dispositivo che racchiude la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet. È dotato di processore Intel Core di 12a generazione, schermo touchscreen da 13″, offre supporto per penne digitali Surface e la tastiera Signature per Surface Pro. I prezzi partono da 1329,00 euro; la versione con 5G parte da 1569,00 euro. La variante Surface Laptop 5 parte da 1209,00 euro.

