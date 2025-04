Manhattan 20L Travel Bag in sconto a 34,99 €, viaggiare smart senza costi extra

Con il ponte di Pasqua alle porte, potreste essere prossimi ad un viaggio aereo e se volete risparmiare due volte, per il volo per l’acquisto di un bagaglio ma mano, non c’è nulla di meglio di Manhattan 20L Travel Bag di Cabin Max un accessorio da cabina che costa solo 34,99 €

Grazie ad esse potrete sarlire a bordo di coliRyanair, EasyJet o Wizz Air con un sorriso, sapendo che il bagaglio a mano non ti costerà un centesimo in più, grazie alle dimensioni tarate 40 × 20 × 25 cm che rispettano sempre il limite “sotto‑sedile”.

Parliamo di un bagaglio che si distingue per

Tasca imbottita per laptop/tablet (400 x 250 mm)

Spazi 3D modulari per vestiti, documenti e accessori

Quick‑Stash frontale per biglietti e smartphone a portata di mano

Borsellino laterale in neoprene per borraccia o ombrello

Grazie agli spallacci pack‑away e alla tracolla inclusa, si trasforma in un lampo da zaino a borsa a tracolla; il pass‑through posteriore lo aggancia al trolley, e le zip lock‑able mettono in sicurezza i vostri oggetti più preziosi.

Il tutto in un pack leggero, realizzato in twill UV‑coated ed eco‑suede (rPET da bottiglie riciclate): robusto, sostenibile e dal look urban chic.

Costa solo 34,99 €