Sconto OPPO Enco Buds2 Pro., solo 19,99 €

Se cercate un paio di auricolari in-ear dal rapporto qualità straordinario gli OPPO Enco Buds2 Pro sono da tenere in assoluta considerazione visto che costano solo 19,00 € anziché 49,99 € (–62%).

Si tratta di un prodotto di ottima qualità con driver dinamico in titanio da 12,4 mm che garantisce un suono dettagliato e corposo, mentre l’AI Noise Reduction filtra i rumori di sottofondo durante le chiamate

La connessione è affidabilissima grazie al Bluetooth 5.3 binaurale a bassa latenza, che permette anche l’abbinamento simultaneo a due dispositivi: cambia musica o video dal telefono al tablet in un lampo, senza sbalzi di segnale né interruzioni

Quanto dura la batteria? Con 36 mAh per auricolare e 480 mAh nella custodia c’è batteria a sufficienza autonomia per l’intera giornata, fino a 8 ore di riproduzione solo con gli auricolari (38 ore complessive con il case) e addirittura 20 ore di conversazione telefonica totale. La ricarica completa avviene in circa 70 min per gli auricolari e 130 min per il case

Il design è minimal e super leggero: si infilano con facilità, restano saldi anche durante lo sport e, grazie al rating IP55, resistono a sudore e schizzi (perfetti per il running o l’allenamento in palestra).

Click qui per comprare