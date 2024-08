Da Merdolino ai bollitori di Graves, tutte le offerte smart Alessi

Pubblicità

Non poteva mancare come ogni anno l’offerta natalizia del marchio di oggetti d’arredo e accessori per la casa Alessi e Officine Alessi che propone oggetti d’uso comune con il design di grandi maestri dell’architettura che nel tempo hanno rivisitato forma e funzione creando opere che possiamo portare nella nostra cucina, nella nostra sala da pranzo abbinando bello a funzionale e qualche volta un po’ folle.

Tra i prodotti in offerta troviamo Caffettiere, Bollitori, Posate, Fruttiere, Spremi agrumi e… un simpatico spazzolino da bagno dall’evocativo e sfacciato nome… merdolino.

A 10,99 € invece di 13,00 € | sconto 15% – fino a 5 set 24

A 12,99 € invece di 19,00 € | sconto 32% – fino a 5 set 24

A 15,99 € invece di 19,00 € | sconto 16% – fino a 5 set 24

A 16,99 € invece di 26,00 € | sconto 35% – fino a 5 set 24

A 20,99 € invece di 28,00 € | sconto 25% – fino a 5 set 24

A 21,99 € invece di 26,00 € | sconto 15% – fino a 5 set 24

A 21,99 € invece di 28,00 € | sconto 21% – fino a 5 set 24

A 23,99 € invece di 28,00 € | sconto 14% – fino a 5 set 24

A 24,99 € invece di 36,00 € | sconto 31% – fino a 5 set 24

A 24,99 € invece di 36,00 € | sconto 31% – fino a 5 set 24

A 24,99 € invece di 29,00 € | sconto 14% – fino a 5 set 24

A 29,99 € invece di 42,00 € | sconto 29% – fino a 5 set 24

A 33,99 € invece di 49,00 € | sconto 31% – fino a 5 set 24

A 37,99 € invece di 45,00 € | sconto 16% – fino a 5 set 24

A 38,99 € invece di 55,00 € | sconto 29% – fino a 5 set 24

A 42,99 € invece di 49,00 € | sconto 12% – fino a 5 set 24

A 55,00 € invece di 58,00 € | sconto 5% – fino a 5 set 24

A 43,99 € invece di 58,00 € | sconto 24% – fino a 5 set 24

A 45,99 € invece di 59,00 € | sconto 22% – fino a 5 set 24

A 45,99 € invece di 58,00 € | sconto 21% – fino a 5 set 24

A 47,99 € invece di 78,00 € | sconto 38% – fino a 5 set 24

A 50,99 € invece di 75,00 € | sconto 32% – fino a 5 set 24

A 50,99 € invece di 74,00 € | sconto 31% – fino a 5 set 24

A 50,99 € invece di 75,00 € | sconto 32% – fino a 5 set 24

A 54,99 € invece di 79,00 € | sconto 30% – fino a 5 set 24

A 56,99 € invece di 65,00 € | sconto 12% – fino a 5 set 24

A 114,74 € invece di 149,00 € | sconto 23% – fino a 5 set 24

A 59,99 € invece di 85,00 € | sconto 29% – fino a 5 set 24

A 62,99 € invece di 99,00 € | sconto 36% – fino a 5 set 24

A 68,99 € invece di 99,00 € | sconto 30% – fino a 5 set 24

A 77,99 € invece di 110,00 € | sconto 29% – fino a 5 set 24

A 83,99 € invece di 120,00 € | sconto 30% – fino a 5 set 24

A 85,99 € invece di 125,00 € | sconto 31% – fino a 5 set 24

A 86,99 € invece di 125,00 € | sconto 30% – fino a 5 set 24

A 86,99 € invece di 139,00 € | sconto 37% – fino a 5 set 24

A 90,99 € invece di 149,00 € | sconto 39% – fino a 5 set 24

A 117,99 € invece di 185,00 € | sconto 36% – fino a 5 set 24

A 122,99 € invece di 185,00 € | sconto 34% – fino a 5 set 24

A 128,99 € invece di 199,00 € | sconto 35% – fino a 5 set 24

A 131,99 € invece di 138,00 € | sconto 4% – fino a 5 set 24

A 131,99 € invece di 175,00 € | sconto 25% – fino a 5 set 24

A 268,99 € invece di 389,00 € | sconto 31% – fino a 5 set 24

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).