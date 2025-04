Il caricatore da auto che ti fa dire addio ai cavi aggrovigliati costa solo 16,99€

Pubblicità Quante volte vi è capitato di entrare in macchina, cercare il cavo giusto e scoprire che è aggrovigliato o scomparso? Se vi siete stufati del caos tecnologico nell’abitacolo, c’è una soluzione il caricabatterie auto retrattile 4 in 1 di LISEN che oggi trovate a solo 16,99 €. Questo accessorio è pensato per chi vive con più di un dispositivo: smartphone, tablet, magari anche un lettore musicale o un navigatore. Grazie alle due porte USB standard e ai due cavi retrattili integrati, potete caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. E a gran velocità: c’è una porta USB-C PD da 30W, perfetta per caricare un iPhone 16 Pro Max o un Galaxy S25 in pochissimo tempo. Compatto, potente e zero ingombri Un altro vantaggio? Il design intelligente. Misura appena 5,5 cm per lato e si integra perfettamente nell’accendisigari, senza sporgere o intralciare. Quando non serve, i cavi (lunghi 80 centimetri) si ritraggono, lasciando tutto ordinato. E se la presa accendisigari è in una posizione non troppo comoda, detto fatto, la testa si regola fino a 180°. Compatibile con tutto (o quasi) Avete un iPhone 16? Funziona. Avete un vecchio iPhone da 14 in giù? Idem. U Android, magari l’ultimissimo Galaxy S25? Perfettamente compatibile. Questo caricatore è una manna se condividete l’auto con chi ha dispositivi diversi o se ne usate diversi voi stessi. Supporta USB-C, USB-A e Lightning, quindi praticamente ogni dispositivo recente è coperto. Il prezzo scontato Questo caricabatterie universale costerebbe 41 euro, è in sconto a 16,9 euro che è il prezzo più basso degli ultimi giorni.

