Tutte le modalità per silenziare l’audio in Safari su Mac

Navigando sul web con Safari, può capitare di aprire più pannelli e di avere la necessità di disattivare l’audio di uno di questi, utile quando si sente l’audio da un sito web e da un sito inizia la riproduzione musica e altro audio non desiderato mentre dovete concentrarvi sulla lettura di una pagina o è necessario avere il massimo silenzio in casa o in ufficio.

Per silenzionare l’audio sulla finestra di Safari attiva in quel momento, basta fare click sull’icona a forma di altoparlante a destra nella barra degli indirizzi, oppure nella stessa icona che appare aprendo selezionando “Nuova finestra” nel menu “File”.

Se aprite più panelli, l’icona a forma di altoparlante appare a destra di ogni pannello permettendo di silenziare quest’ultimo.

Se state visualizzando diversi siti web che riproducono audio, tenendo premuto il tasto opzione, è possibile fare clic sul pulsante Audio nel campo di ricerca smart per riprodurre l’audio nel pannello che si sta visualizzando attualmente e disattivare l’audio negli altri pannelli.

Aprendo una nuova fiestra di ricerca, è possibile tieni premuto il pulsante Audio nel campo di ricerca che appare in alto destra della barra per visualizzare l’elenco dei siti web che riproducono l’audio e scegliere un sito web per raggiungere il pannello dove è in riproduzione l’audio.

Se si sta visualizzando un sito web che non riproduce audio, l’elenco di siti web aperti includerà anche l’opzione “Disattiva l’audio di tutti i pannelli”; se sta riproducendo audio, appare l’opzione “Disattiva pannello” oppure l’opzione “Disattiva altri pannelli”.

Per riattivare l’audio basta ovviamete fare clic sul pulsante dell’audio disattivato nel campo di ricerca oppure a destra del pannello nella barra corrispondente.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.