Custodia passaporto e carte di credito compatibile Dov’è, sconto a 62,99 €

Se state per intraprendere un viaggio e site tra coloro che ad un certo punto vi fate venire il sussulto al cuore perchè non sapete dove è finito il vostro passatore, andate subito su Amazon dove trovate l’originale e utilissimo Porta Passaporto da Viaggio con Find My di Satechi in sconto: 62,99€

Questo accessorio a prima vista appare come una normale custodia per passatore realizzata in pelle vegana resistente ai graffi che unisce stile e funzionalità in un design compatto, perfetto per borse e zaini da viaggio. Ma dentro nasconde un chip Chip per l’integrazione con la rete dov’è Apple, la stessa di Airtag, che permette di localizzare il porta passaporto in caso di smarrimento.

Il chip integrato lo rende molto più sottile di altri accessori che hanno la necessità di accoppiarsi ad un Airtag che è per struttura spesso ed ingombrante. In più rispetto alla concorrenza non contiene una batteria ma si ricarica in wireless tramite tecnologia Qi, Qi2 o MagSafe. Non dovrete quindi buttarlo quando batteria è scarica,

Un indicatore LED che mostra lo stato della batteria (arancione in carica, verde a carica completa). La batteria garantisce fino a cinque mesi di utilizzo con una sola ricarica, anche se si consiglia di ricaricarlo completamente ogni tre mesi per mantenerne l’efficienza.

Oltre a questo grazie alle su dimensioni di 14,3 x 10,6 x 1,7 cm, offre spazio per custodire fino a quattro carte grazie agli slot con protezione RFID, ideali per evitare clonazioni o furti digitali di dati sensibili come carte di credito e biglietti d’imbarco.

Rispetto ad altri porta passaporti standard, questo modello offre un rapporto qualità/prezzo decisamente competitivo. Il prezzo di listino di 69,99€ viene ulteriormente ridotto grazie al coupon del 10%, rendendo l’acquisto ancora più interessante per chi cerca un prodotto premium dotato di tecnologia smart.

Per chi vuole viaggiare in totale sicurezza e stile, vale la pena dare un’occhiata al Satechi Porta Passaporto da Viaggio con Find My, ora disponibile a 62,99€ cliccando l’apposito coupon sconto