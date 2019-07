Sconto da KO sui monopattini elettrici: Ninebot by Segway ES1 a 299€, Xiaomi Mi Scooter 362€

Se volevate un monopattino elettrico per la vostro mobilità urbana, non c’è momento migliore. Amazon ha lanciato tra ieri sera e oggi due “sconti da KO” su Ninebot by Segway KickScooter ES1 e sul Xiaomi Mi Scooter, venduti rispettivamente a 299 euro e 361 euro.

Il Ninebot by Segway ES1 è il modello precedente al Ninebot by Segway ES2 7479 euro il prezzo attuale) di cui vi abbiamo detto nei giorni scorsi. Nonostante abbia un raggio d’azione leggermente inferiore al modello successivo e un solo ammortizzatore invece che due, si tratta di uno dei migliori monopattini in circolazione. Arriva fino a 20 Kmh e copre un raggio fino a 25 km prima di una ricarica. La batteria è espandibile (in vendita su Amazon), offre tre modalità di guida (Modalità Speed Limit, Modalità Standard, Modalità Sport) e propone effetti di luce ambiente personalizzabili. Questo monopattino, compatibile con l’app Segway per iPhone, viene offerto ad un prezzo impossibile: lo pagate solo 299 euro, di gran lunga prezzo più basso che abbiamo visto sul mercato.

Il Xiaomi Mi Scooter, assieme al Segway Ninebot ES2 è stia lungo il più iconico e desiderato dei monopattini low cost. Attualmente viene soppiantato dal Xiaomi Mi. Scooter Pro (499 euro su Amazon) che lo supera in raggio e potenza. Ma le sue caratteristiche restano comunque di rilievo, specie se paragonate a quelle del Ninebot ES1

Autonomia di 30 km

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore con eABS antibloccaggio

Design pieghevole portatile

Fanalino di stop

Luce da 1,1W

Peso di 12,5 Kg

Rispetto al NineBot ES 1 di Segway, di cui è un concorrente, non ha la possibilità di aggiungere una batteria per estendere l’autonomia e una volta piegato ha dimensioni leggermente meno compatte rispetto al concorrente, non ha la sospensione e ha pneumatici gonfiabili (nel Ninebot sono in gomma piena), ma ha un raggio d’azione superiore e raggiunge anche una velocità superiore. Tra i punti di forza anche l’app per iPhone e Android che, come nel caso del Ninebot permette di controllare differenti funzioni del monopattino. Sopratutto è interessante per il prezzo…

In circolazione costa normalmente intorno ai 450 euro. Su Amazon per via di uno sconto (che non sappiamo fino a quando durerà) costa 361,11 euro.