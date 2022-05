Sconto del 15% su eBay, in offerta anche i prodotti Dyson

Torna una delle offerte più desiderati dagli amanti hitech su eBay. Fino al 29 maggio c’è il meno 15% su una vasta gamma di prodotti, inclusi iPhone, TV, console e giochi, ma anche prodotti Dyson. Si parte direttamente da questa pagina. Ecco come usufruire del codice sconto.

Anzitutto, il coupon da utilizzare per ottenere uno sconto immediato nel carrello del 15% è MENO15EDAYS. Lo sconto è valido fino ad un massimo di 100 euro, e può essere utilizzato per due volte da ciascun utente. E’ già valido, e potrà essere utilizzato dino al 29 maggio 2022. Per poter ottenere lo sconto non vi resta che aggiungere l’oggetto desiderato nel carrello, inserendo l’apposito codice sconto nel relativo campo, quando richiesto in fase di inserimento dati, prima di finalizzare l’acquisto.

Il buono sconto è valido pagando con PayPal o Carta di credito o debito. Il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se si utilizza il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all’importo del buono sconto, naturalmente, si perderà la differenza.

Tutti gli articoli scontati si trovano a questo indirizzo. Giusto per darvi un assaggio di quello che potrete ottenere in sconto, elenchiamo alcuni prodotti Dyson particolarmente rilevanti. Ad esempio, l’aspirapolvere cervicale Dyson Cyclone V10 Motorhead, che su eBay viene proposto a 379 euro, ma che con lo sconto arriva a poco più di 322 euro. Anche il modello Dyson V12 Slim, dotato di Motore Dyson Hyperdymium che genera fino a 125.000 giri/min per aspirare polvere microscopica e detriti di grandi dimensioni. Solitamente con un listino di 629 euro, al momento la portate a casa a 551 euro.

Sempre in sconto del 10%, fino a 50 euro di sconto, anche il purificatore d’aria Dyson Pure Hot Cool Link, ma anche le la scopa verticale Dyson V8. Tutti questi articoli si acquistano con lo stesso codice sconto MENO15EDAYS, partendo direttamente da questa pagina.