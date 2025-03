Sconto del 5% sui prodotti BLUETTI e nuovi Elite 200 V2 e Handsfree

Pubblicità In occasione del lancio dei nuovi Elite 200 V2 e Handsfree, BLUETTI, azienda leader nelle soluzioni di energia portatile ed ecosostenibile, ha deciso di offrire un codice sconto permanente del 5% su tutti i prodotti del sito (ad eccezione di alcuni articoli con prezzo “member price”). Per usufruirne, basta inserire il codice MAC5 al momento dell’acquisto. Elite 200 V2: il futuro delle power station portatili Dopo il successo dell’AC200P, BLUETTI presenta Elite 200 V2, una power station da 2kWh progettata per garantire massima efficienza e durata nel tempo. L’Elite 200 V2 è dotato di batterie LFP di grado automobilistico, con un’incredibile durata di oltre 6.000 cicli. Questo significa che può essere usato quotidianamente per oltre 17 anni, garantendo una longevità 12 volte superiore rispetto alle batterie standard. Inoltre, è la prima power station della sua categoria a superare più di 33 rigorosi test di sicurezza CNAS, assicurando prestazioni eccellenti e massima affidabilità nel tempo. Grazie a un’ingegneria avanzata, l’Elite 200 V2 riduce del 40% le dimensioni rispetto al suo predecessore, pur mantenendo la stessa capacità di 2kWh. Con misure di 35 x 25 x 32 cm (simili a quelle di una power station da 1kWh), è perfetto per chi ha poco spazio in casa, in camper o in viaggio. Questo è possibile grazie a un’innovativa architettura wireless e alle celle prismatiche LFP, che ottimizzano lo spazio senza sacrificare la potenza. A differenza dei generatori tradizionali, l’Elite 200 V2 funziona a soli 16 dB—più silenzioso di un sussurro—grazie a un sistema di raffreddamento a riduzione del rumore. Inoltre, garantisce un’efficienza senza pari: Consumo in standby inferiore a 10W/h , nettamente migliore rispetto alla concorrenza.

Mantiene il 94% della carica anche dopo una notte con AC/DC attivo , contro l’81% di altri dispositivi simili. Elite 200 V2 rappresenta quindi una scelta ideale per chi cerca affidabilità, efficienza e silenziosità in una power station portatile. Handsfree Series: energia sempre a portata di mano Pensata per escursionisti, fotografi e campeggiatori, la serie Handsfree combina uno zaino multifunzionale con una power station portatile, permettendo di ricaricare dispositivi senza fermarsi. Due le versioni disponibili: Handsfree 1 : zaino da 42L (BluePack 1) con power station da 300W/268Wh .

Handsfree 2 : zaino da 60L (BluePack 2) con power station da 700W/512Wh . Entrambi i modelli offrono 5 porte di uscita, inclusi un’uscita AC, due porte Type-C da 100W e due USB-A, per ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Il design con accesso laterale permette di collegare facilmente fotocamere, droni e smartphone senza togliere lo zaino. Prezzi, disponibilità e sconto speciale per i lettori di Macitynet L’Elite 200 V2 e la serie Handsfree saranno disponibili in Italia dal 5 marzo 2025 ai seguenti prezzi: Elite 200 V2 : 1.099€

Handsfree 1 : 398€

Handsfree 2 : 578€ Come detto, è attivo uno sconto del 5% su questi prodotti sullo shop ufficiale BLUETTI. Per ottenerlo, basterà inserire il codice MAC5 al momento dell’acquisto. Inoltre, il codice MAC5 rimarrà valido in modo permanente su tutti i prodotti BLUETTI, eccetto alcuni articoli contrassegnati come “member price”. 👉 Per acquistare basta collegarsi allo shop utilizzando questo link diretto.

