Sconto del giorno: Batteria ad alta capacità, massima velocità per i nuovi iPhone, solo 19,50€

Se vi serve una batteria per i nuovi iPhone con ricarica rapida per i nuovi iPhone andate subito su Amazon. Trovare la Charmast C2023 a 19,47 euro in offerta del giorno.

Questa batteria, con 23.800 mAh, può ricaricare qualunque iPhone recente al massimo delle sue prestazioni. È infatti compatibile con lo standard PowerDelivery che, come vi spieghiamo nella nostra guida alle migliori batterie per iPhone, fornisce dalla porta USB-C fino a 18W che è, appunto, il massimo che un iPhone riesce a ricevere dal una fronte esterna.

Ha un Display LED mostra l’energia rimanente in percentuale per una controllo facile e una capacità della batteria accurata, la capacità di ben 23800mAh: ha un ampio assortimento di porte, il che la rende molto flessibile; oltre alla porta USB-C, che serve sia per la ricarica della cella interna che per la ricarica di un dispositivo esterno, ha tre porte USB-A per ricaricare dispositivi con inferiori richieste di potenza e una porta Micro USB nel caso voleste ricaricarla mediante un caricabatterie ad inferiore potenza.

Charismac spiega che la Batteria polimeri in litio di alta qualità può caricare l’iPhone 11 quasi 5 volte, l’iPhone 11 Pro 4.8 volte o l’iPhone 11 Pro Max 4.4 volte, ma è perfettamente ovviamente compatible anche con i nuovi iPhone 12 che hanno batterie più o meno paragonabili a quelle degli iPhone 11.

Il prezzo di meno di 20 euro è eccellente per questo tipo di batteria e con questa capacità. È una offerta del giorno, quindi sbrigatevi a comprare. La quantità di pezzi disponibili è in rapido esaurimento.

Click qui per acquistare.