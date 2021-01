Nuovi AirPods Pro e iPhone SE ad aprile?

Dopo le anticipazioni sull’arrivo dei nuovi iPad mini, iPad, iPad Pro, e sui futuri iPhone 13, il blog giapponese Mac Otakara adesso riferisce anche di presunti piani di Apple per la seconda generazione di AirPods Pro e per la terza generazione di iPhone SE che, due prodotti che, a suo dire, dovrebbero arrivare ad aprile, almeno secondo presunte indiscrezioni che arriverebbero dai fornitori cinesi della Mela.

Secondo le voci in questione, i nuovi AirPods Pro avranno una custodia di ricarica leggermente rivista nel design; Mac Otakara afferma che la custodia sarà spessa 21mm ma alta 46 mm e larga 54mm. L’attuale custodia di ricarica wireless è alta 45,2mm e larga 60,6mm, e dunque la nuova dovrebbe essere leggermente più stretta.

Non ci sono altre indicazioni sugli AirPods Pro e sull’iPhone SE. Mark Gurman di Bloomberg ha in precedenza riferito che Apple avrebbe intenzione di offrire con la seconda generazione degli AirPods Pro più compatti, eliminando lo “stelo” rivolto verso la parte inferiore ma non ci sono conferme se sarà effettivamente così. Gurman ha genericamente riferito che Apple starebbe testando un design con forma più arrotondata, in grado di adattarsi all’orecchio, un po’ sullo stile dei Pixel Buds con i suoi tre punti di ancoraggio.

Per quanto riguarda una nuova versione di iPhone SE, indiscrezioni riferiscono di una variante “Plus”, con schermo più grande, da 5,5″ o 6,1″, un dispositivo che secondo l’analista Ming-Chi Kuo potrebbe arrivare nella seconda metà del 2021. Mac Otakara parla di una terza generazione di iPhone SE, ma non è chiaro se questo sarà offerto in due varianti, la prima con lo schermo da 4,7″ e la seconda con lo schermo un po’ più grande.

Gli AirPods Pro sono stati presentati a ottobre 2019; la seconda generazione di iPhone SE nell’aprile del 2020. La primavera di quest’anno potrebbe essere il momento giusto per rinnovare tutti e due i prodotti.