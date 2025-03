Offerte di Primavera, Dreame H11 Pro a 499€, aspira e lava i pavimenti con braccio robot

Pubblicità

Il nuovo Dreame H11, un dispositivo molto recente che combina in un unico prodotto due funzionalità fondamentali per la casa moderna: aspirazione potente e lavaggio dei pavimenti, va in sconto a 549 €.

Un design versatile per ogni tipo di superficie

L’H11, che Macitynet ha provato qui, si presenta come una soluzione 2-in-1, capace di aspirare la polvere e lavare i pavimenti con un’unica passata. La sua testa rotante a 180° gli consente di raggiungere facilmente angoli stretti e spazi difficili, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente domestico.

Grazie alla combinazione di due funzioni, l’aspirapolvere e il lavapavimenti, il Dreame H11 si rivela particolarmente utile per chi ha pavimenti in piastrelle, parquet o marmo. Con un design compatto e maneggevole, è adatto anche per le abitazioni più piccole, dove ogni centimetro di spazio conta.

Braccio robotico

Il braccio robotico è l’elemento che rende unico il Dreame H11. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il braccio è in grado di adattarsi ai movimenti, garantendo una pulizia dinamica e precisa, che raggiunge anche gli angoli più difficili.

La testina rotante a 180° permette di manovrare l’aspirapolvere in tutte le direzioni, ma con il supporto del braccio robotico, l’H11 è ancora più agile e preciso nel raccogliere polvere, capelli e detriti.

La tecnologia che sta dietro a questo braccio avanzato consente all’apparecchio di orientarsi in modo autonomo durante la pulizia, ottimizzando i movimenti e riducendo il rischio di danneggiare le superfici.

Potenza e prestazioni elevate

Tra le caratteristiche che distinguono il Dreame H11 c’è sicuramente la sua potenza di aspirazione, che arriva fino a 25.000 Pa. Questo lo rende in grado di catturare facilmente polvere, peli di animali e piccoli detriti, garantendo una pulizia profonda.

Il sistema di lavaggio automatico permette di rimuovere anche le macchie più ostinate, distribuendo l’acqua in modo uniforme senza bagnare troppo il pavimento, grazie a un erogatore ad alta precisione.

Autonomia e praticità d’uso

Con una batteria da 2.500 mAh, l’H11 offre un’autonomia fino a 35 minuti di pulizia continua, ideale per pulire l’intera superficie di una casa di dimensioni medie. Quando la batteria si esaurisce, la ricarica rapida permette di rimettere in funzione il dispositivo in tempi brevi, riducendo al minimo i tempi di attesa e ottimizzando l’efficienza della pulizia.

Anche la manutenzione è semplice e veloce. Il serbatoio dell’acqua sporca ha una capacità di 500 ml, facilmente svuotabile, mentre la spazzola rotante può essere pulita con facilità, garantendo sempre una performance ottimale. La funzione autopulente della spazzola consente di rimuovere i residui senza dover intervenire manualmente, un aspetto che rende l’H11 ancora più pratico nell’uso quotidiano.

Lo sconto

Il Dreame H11 è una soluzione completa per chi desidera ottimizzare il proprio tempo dedicato alla pulizia senza sacrificare l’efficacia. Con la sua combinazione di aspirazione potente, sistema di lavaggio innovativo e praticità d’uso, l’H11 è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e all’avanguardia. Facile da usare, maneggevole e con prestazioni elevate, è il compagno perfetto per la pulizia quotidiana della casa.

Tutto questo costa 549 euro, un prezzo ottimo considerando che il prezzo ufficiale è di 699 e che l’ultimo prezzo scontato è stato di 599€.